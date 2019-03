Regeringens plan – efter pensionslarmet

Orange banderoller är uppspända i taket på centralstationen i Stockholm på onsdagseftermiddagen och pensionsrådgivare i orange huvtröjor är redo att hjälpa människor som har frågor om sin nuvarande eller kommande pension.

Vid ett av borden står även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

– Det här är något som är otroligt viktigt för oss och det har varit en topprioritering för regeringen under förra mandatperioden att stärka pensionssystemet, säger hon.

Ann-Katrin Frisk, 65, gymnasielärare, Uppsala– Jag kom hit för att höra vad det innebär för lönen om jag jobbar tills jag är 68. Med det löneläge vi har behöver man jobba längre. Det är slitigt så man får ta ett år i taget. Foto: Åsa Asplid

Samtidigt visar flera larmrapporter att det finns stora problem med dagens pensionssystem.

I nuläget riskerar dagens unga att få så låg pension att de inte klarar att leva på den under sin ålderdom.

Var tredje kvinna är orolig för hur deras ekonomi kommer se ut när de är pensionärer och drygt 15 procent av de nuvarande pensionärerna har så låg inkomst att de räknas till så kallade fattigpensionärer, som enligt EU definieras av att man har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten.

Efter larmsiffror om minskande utbetalningar planerar regeringen att ändra pensionssystemet och höja avgiften för inbetalningar. Foto: Elin Jönsson Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är på Centralstationen i Stockholm för att prata om pensioner. Foto: Elin Jönsson

Målet: Alla ska få 70 procent

Målsättningen för regeringen är därför att genomföra förändringar som leder till att alla ska få omkring 70 procent av lönen som pensionärer.

– Vi kommer behöva höja avgiften in i pensionssystemet ytterligare, så målsättningen är att även de som är födda 1991 och senare ska få en anständig pension när de går i pension, det är det vi arbetar med politisikt just nu. Vi gör även justeringar när det gäller pensionsåldrar under de kommande åren, säger Annika Strandhäll.

Cecilia Evermark, 52, gruppchef polismyndigheten, Norrköping– Jag frågade hur det fungerar om jag vill flytta över pensionsrättigheter till man. Eftersom jag tjänar mer än han så tänkte vi att jag skulle göra det. Foto: Åsa Asplid

Planen är att höja avgiften för inbetalningar till 18,5 procent, från den nuvarande nivån på 17,21 procent.

– Det är ingen hemlighet att det behövs, säger ministern.

Och fortsätter:

– Det finns inget färdigt förslag på hur det där ska se ut ännu. Jag räknar med att Pensionsgruppen träffas under våren så vi får en fullständig analys för hur en sådan här avgiftshöjning skulle kunna se ut.

Garantipensionen ska höjas

Det finns däremot beslut på att höja både garantipensionen och taket för bostadstillägg. Förhoppningen är att detta främst ska gynna kvinnor, som i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män.

– För det första kan vi se till att fortsätta förbättra pensionerna för de sämst ställda, där det är väldigt många kvinnor. Men det är inte det som är grundproblemet utan det visar att andra saker brister, nämligen att kvinnor är de som i högre utsträckning tvingas arbeta på deltidstjänster, kvinnor i högre utsträckning är sjuka och sjukskrivna, det är fortfarande kvinnor som tar större ansvar för barn och familj, säger Annika Strandhäll.

Hon fortsätter:

– Vi måste också fortsätta med politiska reformer för en mer jämställd arbetsmarknad och jämställda löner för det är det som är roten till att kvinnor har så mycket sämre pensioner.

Expressen berättade under tisdagen om Margit Binäs, 70, som under flera år var hemma med barnen och senare arbetade deltid på grund av en sjukskrivning. Hon har enbart har 7 000 kronor kvar att leva på efter att hyran är betald och för att spara pengar har hon bland annat struntat i att gå till tandläkaren.

Annika Strandhäll känner igen situationen:

– Min mamma var garantipensionär och tillhörde de som inte hade råd att gå till tandläkaren, säger hon.