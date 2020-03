Regeringen har presenterat nya krisåtgärder, värda närmare 11 miljarder kronor, för att hantera den stigande arbetslösheten. Där ingår följande:

• Lättare att få a-kassa

Villkoren för att bli medlem i a-kassan förändras tillfälligt, där varje medlemsmånad ska räknas som fyra månader. Det innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

• Ändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Kraven för arbetslöshetsförsäkring sänks. Enligt de nya reglerna behöver man ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader, och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Det gör att fler personer som har varit timanställda eller arbetat deltid kan få ersättning

• Höjt grundbelopp

Det högsta beloppet i grundförsäkringen höjs tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär 11 220 kronor per månad i stället för 8 030 kronor.

• Höjd inkomstrelaterad ersättning

Takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen höjs tillfälligt från 910 till 1 200 kronor per dag. Den som har rätt till högsta ersättningen (gäller månadsinkomst på 33 000 kronor per månad) kan då få 26 400 i stället för 20 020 kronor per månad de första 100 dagarna.

• Slopad karens

Regeringen vill tillfälligt avskaffa karensvillkoret. Karens slopas för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.

• Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Företagare som återupptar vilande verksamhet måste vänta minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Men enligt regeringens nya förslag ska uppehåll som görs under 2020 inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Mer information läser du på regeringens hemsida.