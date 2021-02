Reddit: Vi ligger inte bakom silverrusningen

På måndagen steg plötsligt aktierna för silver med 13 procent, vilket gjorde silver mer värt än vad det varit under de senaste åtta åren. Redditanvändarna i forumet Wallstreetbets misstänktes omedelbart ligga bakom silverrusningen som i sociala medier fått namnet Silversqueeze.

Redan under förra veckan gick aktien på silver på sex procent sedan flera Redditanvändare uppmanat till att göra samma sak med silvret som de tidigare gjort med spelkedjan Gamestop. Anledningen ska ha varit att skada de stora bankerna som de menar medvetet trycker ned priset på konstgjord väg, skriver CNN Business.

”SLV kommer att förgöra de stora bankerna, inte bara små hedgefonder”, skrev en användare.

Redditanvändarna: Det var inte vi

Men skriver CNN, det är oklart om den plötsliga rusningen i silveraktier är en kordinerad strategi från Redditanvändare. Flera användare antyder i inlägg att deras forum ska ha blivit infiltrerat av hedgefondmäklare och att det inte är en koordinerad strategi från deras sida.

En tråd på forumet har bland annat fått namnet: ”The Silver Squeeze is a hedge-fund coordinated attack so they can keep fighting the $GME fight”.

(The Silver Squeeze är en hedgefondkoordinerad attack så att de kan fortsätta i Gamestop striden, ungefärlig översättning.)