GPS:en visar paketens väg från Stockholm till dörren

Allt fler svenskar väljer att handla sina julklappar på nätet. Under årets Black Week hanterade Postnord omkring fem miljoner paket, vilket var en miljon fler än i fjol. Nu stundar årets julhandel och distributörerna och postombuden rustar för att hantera stora mängder paket.

Vi bestämde oss därför för att undersöka hur lång tid det tar för paketen att komma fram – vilken väg de åker och hur innehållet klarar transporten.

Testet genomförs hos de fyra största distributörerna i Sverige, som privatpersoner kan skicka paket med.

Därefter packar vi in fyra bräckliga föremål – i detta fall glas – i bubbelplast och placerar spårsändarna i paketen för att sedan slå in det med julpapper.

Vi placerar en spårsändare i varje paketet. Detta gör vi för att kunna följa paketets resa genom Sverige. Foto: SVEN LINDWALL Vi paketerar in varje glas med bubbelplast enligt de rekommendationer som distributörerna har. Foto: SVEN LINDWALL Vi slår därefter in varje paket i presentpapper Foto: SVEN LINDWALL Varje inslaget paket åker sedan med var sin distributör till antingen Borlänge, Göteborg, Malmö eller Östersund. Foto: SVEN LINDWALL Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sedan får varje inslaget julpaket åka med var sin distributör till antingen Borlänge (UPS), Göteborg (Schenker), Malmö (Postnord) eller Östersund (DHL).

Paketen börjar sin resa

På UPS och Postnords respektive hemsidor står det att postpaket som skickas inrikes normalt sett är framme redan nästa vardag. DHL meddelar också att de kan leverera nästkommande vardag, men att det kan dröja ytterligare en eller två dagar för leverans till vissa orter.

När vi ringer upp Schenker berättar de att det kan ta mellan två och fyra arbetsdagar att få paketet levererat.

På måndagseftermiddagen kl 16:12 lämnar vi in alla fyra paket vid ett postombud på Kungsholmen, Stockholm.

Julpaketet som skickats med UPS till Borlänge, har åkt med lastbil hela vägen ner till Danmark och ”mellanlandat” på en terminal i Köpenhamn. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Julpaketet som skickats med UPS till Borlänge, har åkt med lastbil hela vägen ner till Danmark och ”mellanlandat” på en terminal i Köpenhamn. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Paketet ligger kvar över tisdagsnatten på UPS postterminal i Köpenhamn. 55 mil ifrån adressen i Borlänge. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Under onsdagskvällen rör sig paketet upp längs E4 på väg mot UPS-terminalen i Västerås. Foto: Skärmdump / CPH Trackers I Västerås stannar paketet över natten innan den åker upp mot Borlänge på torsdagen. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Klockan 10:42 rör sig paketet upp längs riksväg 70 mot slutdestinationen i Borlänge. Foto: Skärmdump / CPH Trackers

Dagen efter att vi lämnat in alla julpaket vid ombudet börjar UPS-paketet att röra på sig. På tisdagseftermiddagen åker julpaketet bland annat till Södermalm och sedan vidare i Stockholmsområdet.

Men när vi på onsdagsmorgonen går in och följer paketet är det inte längre kvar i Sverige.

Paketet har i stället hamnat på en postterminal i Köpenhamn och är därmed 70 långa mil ifrån sin adress i Borlänge.

Lite senare på onsdagskvällen börjar paketet återigen att röra på sig och åker tillbaka in till Sverige. Under torsdagen ser vi att paketet checkat in på en UPS-terminal i Västerås och kort därefter börjar paketet sin färd upp till Borlänge där paketet lämnas klockan 14:52 på torsdagen.

Då har det gått tre dygn sedan vi lämnade in julpaketet vid ombudet, och två dagar efter normalt utlovad leveranstid. Totalt har paketet färdats omkring 130 mil för att ta sig från Stockholm till Borlänge.

Olyckligt att det gick till Köpenhamn

Hedvig Armand, UPS kommunikationschef i Norden, förklarar att paketet försenats vid upphämtningen hos ombudet och sedan felsorterats vid deras terminal i Stockholm. Ett fel som först upptäcktes i Danmark.

”Sedan så ser jag att paketet tyvärr felsorterades på vår terminal och gick till Köpenhamn som sedan upptäckte felet och skickade vidare till rätt terminal för utkörning”, skriver Hedvig Armand i ett mejl till Expressen.

Hur vanligt är det med dessa felsorteringar?

”Normalt upptäcker vi sådana fel snabbt men i ditt fall var det olyckligt att det gick till Köpenhamn innan vi kunde korrigera misstaget”, skriver hon.

UPS United Parcel Service eller kort och gott UPS, är ett amerikanskt transport- och logistikföretag. Företaget är ett av världens största och levererar paket till 200 länder världen över. UPS grundades 1907 i Seattle, Washington. På paketmarknaden i Sverige står UPS för 20 procent av den totala omsättningen, enligt Post- och telestyrelsen, (PTS). Antalet paketombud i Sverige 2020: 273

På tisdagseftermiddagen ankommer DHL:s paket vid en postterminal i Västberga, Stockholm. Foto: Skärmdump / Skärmdump Senare på kvällen åker paketet upp längs E4 mot Östersund. Foto: Skärmdump / Skärmdump Tidig onsdagsmorgon ankommer paketet till Östersund. Men paketet skickas inte ut till postombudet förrän på torsdagen den 10 december. Foto: Skärmdump / Skärmdump Vid lunchtid finns paketet redo för uthämtning på postombudet i centrala Östersund. Foto: Skärmdump / Skärmdump

På tisdagen åker DHL:s paket från ombudet till en postterminal i Västberga, Stockholm. Och senare på kvällen börjar paketet sin färd upp längs E4, med destination Östersund.

Tidigt på onsdagsmorgonen ankommer paketet till den angivna destinationen – men skickas inte ut till postombudet för upphämtning förrän på torsdag, 10 december klockan 13.39 – knappt fyra dagar efter att paketet lämnades in hos ombudet.

– Det har varit en hög volym sedan Black Friday och det ser ut att hålla i sig hela vägen till jul, säger DHL:s marknadschef för e-handel, Mikael Stange.

Enligt Mikael Stange ankom paketet enligt ramen för vad som kan förväntats av företaget.

– Ett normalt förfarande men hade paketet lämnats in tidigare på dagen hade det tagit två dagar i stället för, som nu, tre dagar, säger han.

DHL DHL är ett tyskt postföretag, grundat 1969 i San Francisco, Kalifornien. Bolaget ägs i sin tur till 100 procent av det tyska bolaget Deutsche Post World Net. Globalt distribuerar DHL över 1,5 miljarder paket per år. På paketmarknaden i Sverige står DHL för 10 procent av den totala omsättningen, enligt PTS. Antalet paketombud i Sverige 2020: 1 848

En dryg timme efter att vi lämnat in julpaketen vid ombudet på Kungsholmen har julpaketet som vi skickat med Postnord hamnat på postterminalen i Segeltorp söder om Stockholm. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Senare på måndagskvällen åker paketet längs E4 hela vägen ner till Malmö. Foto: Skärmdump / CPH Trackers På tisdagsmorgonen ser vi på GPS:en att vårat julpaket checkat in på Postnords företagscenter i Toftanäs, Malmö. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Under torsdagen åker Postnord paket ut med paketet till rätt adress enligt överenskommelse med mottagaren. Foto: Skärmdump / CPH Trackers

Redan en timme efter att vi lämnat in julpaketen vid ombudet har Postnords paket börjat röra på sig. Slutdestinationen är en adress i Malmö.

Vi kan se att julpaketet ankommit till en terminal i Segeltorp, Stockholm. Och lite senare på måndagskvällen följer vi hur paketet åker ner på E4. På tisdagsmorgonen har julpaketet checkat in på Postnords företagscenter i Toftanäs, Malmö.

Paketet kunde sedan enligt överenskommelse levereras till rätt adress i Malmö under torsdagen.

Postnord Postnord är ett post- och logistikföretag som ägs till 60 procent den svenska staten och 40 procent av den danska staten. Postnord bildades 2009 efter ett samgående av den svenska Posten och Posten Danmark. På paketmarknaden i Sverige står Postnord för 40 procent av den totala omsättningen, enligt PTS. Antalet paketombud i Sverige 2020: 2 167

Vi kan under tisdagen se hur Schenkers paket hämtas från ombudet på Kungsholmen och åker upp till Upplands Väsby. Foto: Skärmdump / CPH Trackers I Upplands Väsby åker paketet runt en sväng innan den återvänder till Stockholm. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Senare på eftermiddagen, efter en sväng i Upplands Väsby är paketet tillbaka i norra Stockholm. Därefter ser vi att paketet ligger på Schenkers postterminal i Spånga. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Två dagar senare åker paketet ner längs E4, med slutdestination Göteborg. Foto: Skärmdump / CPH Trackers Paketet ankommer tidigt på fredagsmorgonen till Göteborg och Schenkers postterminal. Foto: Skärmdump / CPH Trackers

Det paket som vi skickat med Schenker dröjer kvar längst i Stockholm. Paketet ankommer först till Göteborg tidigt på fredagsmorgonen , fem dagar efter vi lämnade in paketet hos ombudet.

Från tisdag eftermiddag till torsdag kväll ligger paketet nämligen kvar vid Schenkers postterminal i Spånga och väntar på att åka ner till Göteborg.

När paketet väl kommer ner till Göteborg på fredagen kontaktas mottagaren för att välja tid för hemleverans. Men eftersom våran kontaktperson inte ger något leveransbesked förens på måndagen, fördröjs paketets utlämnande. Efter en överenskommelse med Schenker lämnades paketet ut till onsdag kväll den 16 december.

Det är ett oerhört hårt tryck nu

Pierre Olsson är informationschef på Schenker. Han berättar att det är många paket i omlopp hos Schenker för tillfället, och att det varit ett konstant högt tryck sedan Black Friday i november.

– Det är ett oerhört hårt tryck nu. Men vi har satt in extra resurser och folk jobbar över. Vi löser det, men det är kämpigt, säger Schenkers informationschef Pierre Olsson.

– Det är sedan Black Week. Det började då, säger han vidare.

Schenker DB Schenker är ett tyskt transport- och logistikföretag som i sin tur ägs av det statliga järnvägsbolaget Deutsche Bahn AG. Företaget grundades 1872 i Wien, Österrike.

På paketmarknaden i Sverige står Schenker för 10 procent av den totala omsättningen, enligt PTS. Antalet paketombud i Sverige 2020: 1 614

Vi testar även att höra av oss till transportörerna – för att på olika sätt se hur lång tid det tar att få svar av deras kundtjänst. Foto: SVEN LINDWALL

Långa väntetider hos Postnord

Vi testar även att höra av oss till transportörerna – för att på olika sätt se hur lång tid det tar att få svar av deras kundtjänst. Där är det ett företag som sticker ut med särskilt långa svarstider.

Det är statliga Postnord.

Postnord hänvisar alla som hör av sig på deras Facebook-sida att skriva via meddelandetjänsten Messenger för att få hjälp. Så vi testar precis detta.

Klockan 9:15 på tisdagen skickade vi ett meddelande och på lördagen klockan 13:49 fick vi äntligen svar, fem dagar senare.

”Jag beklagar våran långa svarstid, det är för tillfället många som kontaktar oss och vi jobbar så snabbt vi kan för att förkorta den. Jag ser att försändelsen nu är utlämnad, återkom gärna vid fler frågor”, svarade Postnord på Facebooks meddelandetjänst Messenger.

Kötiden när vi ringer är däremot betydligt kortare. Vi hamnar då på plats 350 i telefonkön som tar totalt 36 minuter.

Det tog oss fem dagar att få kontakt med en kundtjänstmedarbetare hos Postnord via deras chatt på Facebook. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Pressbild / Postnord

Postnord: Har tagit alldeles för lång tid

Maria Ibsén är presstalesperson på Postnord. Hon förklarar att Postnord har väldigt mycket paket i omlopp, något som skapat ett stort tryck på kundtjänsten.

– Det är galet mycket paket i omlopp och många paket gör att många har förfrågningar och samtal, säger hon och fortsätter:

– Vi vet att det är långa väntetider.

Att det tagit fem dagar för att få svar i deras Facebook-chatt beror enligt Maria Ibsén på att de inte var beredda på det höga trycket på Facebook.

– Det är alldeles för lång tid, självklart. Vi sätter in fler resurser och fler har kommit in för just sociala medier. Den kanalen har varit populärare än vad vi hade räknat med.

Det man skriver blir snabbt inaktuellt. Vad tänker ni om det?

– Det första man ska göra är söka via Postnord.se och se vad man kan hitta själv. Det finns mycket information som man kan få. Nummer två är att man kanske inte kontaktar oss första dagen utan att man har lite tålamod, säger Maria Ibsen, pressekreterare på Postnord.

...och så gick det för innehållet

Bild på UPS-paketet när de anlänt till rätt adress i Borlänge. Foto: Privat / Privat Samma paket utan omslagspappret. Något stött i kanten. Foto: Privat / Privat Glaset vi skickade med UPS kom fram utan skador. Foto: Privat / Privat Julpaketet som vi skickade med Postnord kom fram utan några skador. Foto: Privat / Privat DHL:s paket levererades inom ramen för vad de lovade. Julpaketet kom också fram i gott skick utan skadat innehåll. Foto: Privat / Privat Foto: Privat / Privat