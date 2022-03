Världsmarknadspriset på olja har backat rejält. WTI-oljan är nere på under 100 dollar per fat. Även priset på Nordsjöoljan (Brent) har fallit tillbaka till en nivå strax över 100 dollar per fat.

Detta innebär i konsumentled att priserna på bensin och diesel justeras ned med 50 respektive 40 öre per liter.

Branschjätten Circle K har även sänkt priset på HV0 100 med 40 öre och nya priset blir 28,37 kronor per liter. Även priset på E85 sänks med en 50-öring till 18,89 kronor.