I september kostar potatisen mellan 13 och 14 kronor kilot i butik. Det kan vara dubbelt så dyrt som förra året, skriver SR.

En av anledningarna till att priset på potatis skjutit i höjden är sommarens varma väder och torka. Potatisodlaren Per Johansson utanför Kristianstad säger till SR att han klarar situationen eftersom de är vana vid att bevattna potatisen i hans område:

– Resten av Sverige, som inte behöver bevattna potatisen så mycket, de är inte beredda på det här, så de har inga bevattningsresurser och de kanske inte ens har tillgång till vatten.

Kan kosta 20 kronor kilot

Och i vinter kan potatisen bli ännu dyrare. Priset kan komma upp i 20 kronor kilot och slå nytt rekord. Men det går inte bara att skylla på torkan – numera betalar också handlarna dubbelt så mycket när de köper potatisen av odlarna.

– Priserna har varit för dåliga innan. Får vi dåligt betalt, då blir det rost och röta till slut, då investerar inte folk i produktionen och då blir den försämrad allt eftersom, säger Per Johansson till SR och menar att livsmedel under lång tid legat nära eller till och med under produktionspriserna.

Per Johansson tror samtidigt inte att priset når över smärtgränsen för kunderna och utlovar bra kvalitet på potatisen i gengäld för det högre priset.

– Det blir nog ett bra potatisår i år, bra kvalitet och fina storlekar och så, säger han till SR.

