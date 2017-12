Prästen har lyckats sälja "Fredsdiamanten"

Sierra Leone är en av världens fattigaste länder. Här en bild från huvudstaden Freetown efter att regeringen utfärdat ett utegångsförbud under Ebola-epidemin, 2014. Foto: MICHAEL DUFF / AP

"Fredsdiamanten" såldes under gårdagen för motsvarande 54 miljoner kronor under en auktion i New York.

Priset var en rejäl besvikelse för prästen Emmanuel Momoh vars gruvarbetare hittade den äggstora stenen i Sierra Leone.

– Etthundra procent av värdet på auktionsförsäljningen av den här diamanten kommer att gå till kommer att gå till Sierra Leones regering och folk, sa Martin Rapaport, ordförande för ett nätverk av diamanthandlare som organiserade auktionen, till nyhetsbyrån Reuters.