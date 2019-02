Postnords ordförande uppläxad av ministern efter deklarationstabben

Skatteverket har dock inte varit lika mjuk i tonen när man beskrev vad som hänt utan använt ordet "oriktig uppgift" om upptäckten i näringslivsprofilen Christer W Janssons deklaration.

Det var i tisdags som Expressen berättade att Skatteverkets granskare slagit till mot Postnords styrelseordförande Christian W Jansson och upptäckt att han inte tagit upp sju miljoner kronor i deklarationen.

Nyheten utlöste en febril aktivitet. Christian W Jansson tvingades till flera telefonsamtal med både näringsdepartements ledning och Postnords koncernchef och vd Håkan Ericsson.

Postnordbossen uppläxad

Enligt vad Expressen inhämtat från flera källor har Christian W Jansson blivit rejält uppläxad. Eftersom hanteringen gäller ordföranden så är det uteslutnde en fråga för ägarna, alltså svenska och danska staten.

Näringsmininstern Ibrahim Baylan har reagert på Janssons deklrationstabbe. I ett utalande säger han nu:

”Skattebetalningar är centrala för välfärden i vårt samhällsbygge. Jag har därför försäkrat mig om att Christian Jansson har korrigerat sin skatteinbetalning i enlighet med Skatteverkets synpunkter. Ordföranden i de statliga bolagen har med rätta höga krav på sig att förtjäna allmänhetens förtroende. Christian Jansson korrigerade sin skatteinbetalning direkt när han uppmärksammades på misstaget.”

Näringsmininster Ibrahim Bylan är tystlåten om de bolag som Postnords styrelseordförande har på Cypern. Foto: OLLE SPORRONG

En huvudvärk finns dock kvar för regeringen och den talalr man heslt ryst om. Det gäller det faktum att Christian W Jansson har bolag på Cypern. Inget olagligt, men politiskt mindre lämmpligt.

Berättar om Cypernbolaget

– Jag har investeringar både i och utanför Sverige. En del förvaltas sedan mer än tjugo år av förvaltare på Cypern där Carl Westin Ltd. är baserat. Utdelningarna därifrån beskattas i Sverige, berättade Christian W Jansson i tisdags.

Han förklarade då också att de sju miljonerna som inte kom med i deklarationen för 2016berodee på ”ett misstag”.

– Angående deklarationen är det helt och hållet ett misstag. När felet upptäcktes korrigerades det direkt så att rätt skatt beräknas. Jag har aldrig haft någon annan avsikt, sa han.

Skatteverket hade via det automatiserade samarbetet med Cypern fått en kontrolluppgift från Cypern som visade att Christian W Jansson fått sju miljoner kronor - pengar som han inte tagit upp i sin deklaration för 2016.

Swedbank, där Christian W Jansson är kund, hade heller inte slagit larm.

De 7 miljonerna som kommit in på Janssons konto från hans cypriotiska bolag Carl Westin Ltd, ett företag vilket näringslivsprofilen haft registrerat på ön sedan den 12 augusti 2010 Miljonerna var utdelning på aktier.

Äger två bolag på Cypern

Christian W Jansson är inte bara ägare till det cypriotiska bolaget Carl Westin Ltd utan företaget har även ett dotterbolag, Dutot Ltd, som tidigare den störste enskilde aktieägaren i Kappahl med motsvarande 16,5 procent av antalet aktier i klädkedjan. Under 2013 avyttrade dock Janssons större delen av de aktier som han hade i klädföretaget via Dutot Ltd.

I december kom Skatteverkets dom över Christian W Janssons tabbe.

Skatteverkets beslut angående Christian W Jansson.

Så här skriver Skatteverket i sin "bedömning":

"Du har lämnat oriktig uppgift genom att inte redovisa i din inkomstdeklaration att du erhållit utdelning på dina aktier i Carl Westin Ltd. Du har heller inte lämnat några upplysningar i din inkomstdeklaration om att du har fått utdelning. Det har medfört att din beskattning har blivit felaktig med betydande belopp under beskattningsåret 2016."

Skatteverket kräver nu in 2,3 miljoner kronor.