När krutröken lagt sig och en ny regering är på plats kommer ett antal profilerade politiker att söka sig vidare mot nya karriärer och ofta inom näringslivet.

Enligt sajten Småspararguiden finns det ett moraliskt ansvar när kommer till vilket bolag den framtida ex-politikern väljer att jobba för – och mot hög ersättning låna ut sitt namn till.

Hur har ni gjort era bedömningar för listan?

– Vi har tagit fasta på Finansinspektionens årliga konsumentrapporter. De återkommande problemen som nämns är utöver rena bedrägerier höga avgifter och intressekonflikter. Vår lista utgår från bolagen som vi bedömer gör mest skada för konsumenterna och lyfter sedan fram de politiker som trots det valt att sminka deras fasader, säger Patrick Siegbahn som driver sajten Småspararguiden.

Kan inte ex-politiker jobba inom finansbranschen?

– Det finns många exempel på politiker som gått över till finansbranschen och det är inget märkligt med det. Det kanske till och med är rimligt eftersom vi har en stor finansbransch i Sverige och är skarpa inom fintech. Vår kritik handlar om att flera politiker verkar ha gett sig in på områden de inte förstår, eller att de tappat sin moraliska kompass, säger Siegbahn.

Här är Småspararguidens lista över politiker som man menar sålt sig till tveksamma bolag i finansbranschen:

1. Thomas Bodström (S), ledamot i Allra.

Småspararguidens kommentar: ”Thomas Bodström var justitieminister i den socialdemokratiska regeringen 2000–2006 och aktiv i partiet ytterligare fyra år. Under 2016 och 2017 var han styrelseledamot i Allra och lyfte där ett arvode på 250 tusen. Under den tiden hyllade han bolaget i en reklamfilm och skrev under på beslut om att dela ut pengar från bolaget till ägarna. Pengar som alltså mjölkats från pensionsspararna och som nu är under brottsutredning.”

2. Fredrik Reinfeldt (M), ledamot i Max Matthiessen.

Småspararguidens kommentar: ”Fredrik Reinfeldt var statsminister för Moderaterna 2006–2014. Två år efter sin politiska karriär tog han rollen som styrelseledamot och “seniorrådgivare” på Max Matthiessen som sysslar med pensionsrådgivning och förvaltning av fonder. Bolaget har de senaste tre åren varit med på vår lista över finansbranschens värsta produkter och Finansinspektionen ondgör sig årligen över intressekonflikterna. De har fått kritik från oberoende experter och förekommit i pinsamma avgiftsupplägg. Bluffen är enkel: bolagets rådgivare ger gratis rådgivning och petar in bolagets anställda i rådgivarens egna svindyra fonder. På detta drar de in 600 miljoner årligen i onödiga avgifter.”

3. Göran Persson (S), styrelsemedlem i Ålandsbanken.

Småspararguidens kommentar: ”Göran Persson har varit statsminister, finansminister och skolminister för Socialdemokraterna mellan 1989 och 2006. Sedan 2015 har han varit styrelsemedlem i Ålandsbanken som satsat på så kallad premium banking, en helkundslösning för förmögna personer och företagare. Parallellt har banken också drivit fonder som utmärkt sig som vinnare på usel förvaltning. Största snedtrampet tog Persson när han i egenskap av ordförande godkände en överenskommelse med Allra-ligan som gav dem intäkter på 100 miljoner. Pengar som kommer direkt från pensionsspararna.”

4. Gunnar Axén (M), ordförande i Allra.

Småspararguidens kommentar: ”Gunnar Axén var riksdagsledamot för moderaterna 1998–2014. Tre år senare tar han på sig uppdraget som Allras ordförande efter att hela den externa styrelsen hoppat av. Hans uppgift är att rädda det sargade förtroendet för bolaget. Mest anmärkningsvärt i hans korta Allra-karriär är att han enligt SvD inte verkar kännas vid att det pågår en stor förundersökning mot bolagets företrädare.

5. Anton Abele (M), tidigare kommunikationschef Allra.

Småspararguidens kommentar: Moderaten Anton Abele blev 2010 den yngsta riksdagsledamoten i Sverige genom tiderna. Han lämnade sedan riksdagen efter sin mandatperiod för ett jobb på PR-byrån JKL. I samma byggnad satt skandalbolaget Allra som rekryterade Anton i 2015, precis efter att Allra börjat mjölka spararnas pengar via Dubai. ’Allra har gjort en imponerande resa under de senaste åren och ambitionerna för den fortsatta utvecklingen är väldigt höga’, kommenterade Anton saken då i Resumé. När skandalen briserat valde Anton att lämna Allra.”