Polisens flera hundra sidor utredning omfattar inte enbart förhören med Esbjörn Bolins ombud Johann Binninge och KD-ledaren Ebba Busch. Utredarna har också samlat in uppgifter om söktrafik på sociala medier kopplat till inlägget, de textrader som fällde henne för grovt förtal, och spårat de olika kommentarerna som hennes följare gjort efter publiceringen.

Originalversionen med förtalsdelen av Ebba Busch inlägg på Facebook och Instagram har tagits fram.

Strafföreläggandet mot Ebba Busch. Strafföreläggandet mot Ebba Busch. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Inlägget noga genomtänkt

KD-ledarens attack på ombudet Johann Binninge var noga genomtänkt och flera personer hade läst igenom inlägget innan det publicerades.

Det framgår av polisutredningen att Ebba Busch på egen hand under hösten 2020 suttit och googlat fram uppgifter om Esbjörn Bolins ombud Johann Binninge. Hon hade också fått den gamla brottsdomen om ombudet och läst den.

Från sammanfattningen av förhöret med Ebba Busch:

”Hon säger att all informationsinhämtning sker under hösten 2020 och hon tillägger att hon även fått en intervju med Kristdemokraten (tidning) återgiven för sig, muntligen”.

I förhöret berättade Ebba Busch att hon även fick in uppgifter från andra personer.

Men Ebba Busch gjorde inget under hösten av den information som hon samlat på sig om Johann Binninge.

EBBA BUSCHS ERKÄNNANDE ORD FÖR ORD Förhöret där KD-ledaren Ebba Busch erkände grovt förtal hölls över telefon vid lunchtid i torsdags och tog fem minuter. Förhörsledaren: Vad är din inställning till brottet i dag? – Jag erkänner brott. Är du beredd att underkasta dig straffansvar för grovt förtal? – Ja. Är du beredd att att motta strafföreläggande innefattande villkorlig dom och dagsböter? – Ja. Källa: Polisutredningen Visa mer

Huset som är i centrum för Ebba Busch fastighetstvist. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Stämning i hustvisten

Månaderna gick och fastighetstvisten fortsatte att skapa rubriker. Ebba Busch tyckte att debatten fått slagsida och att motparten utnyttjade media för att få ut sin version.

I Uppsala tingsrätt låg Ebba Buschs stämning av Esbjörn Bolin för hustvisten och högen med dokument inför den kommande rättegången i höst växte.

Den 8 februari vände sig advokat Katrin Björklund – Ebba Buschs ombud – till Uppsala tingsrätt och begärde anstånd med att yttra sig och fick tiden utsträckt till den 19 februari. Yttrandet gällde den inlaga från Johann Binninge om hans klients hälsotillstånd. I inlagan fanns ett utlåtande av psykologen Barry Karlsson i form av neuropsykologisk utredning (demensutredning) där han slog fast att Bolin lider av ”lindrig kognitiv funktionsnedsättning.”

Advokat Katrin Björnlunds inlaga anlände till tingsrätten den 19 februari - samma dag som Ebba Busch genomförde sin attack mot Esbjörn Bolins ombud Johann Binninge i sociala medier.

Björklunds yttrande över psykologens utredning anlände till tingsrätten fredagen den 19 februari – samma dag som Ebba Busch genomförde sin attack mot Esbjörn Bolins ombud Johann Binninge.

Klockan 14.48 la Ebba Busch ut inlägget om hustvisten på sociala medier och de textrader som innehöll angreppet på Binninge. Rubriken löd: ”Huset jag köpt”. Hennes Instagram och Facebook har över 200 000 följare och inlägget fick snabbt spridning. Binninge namngavs inte utan beskrivs som ”jurist” i inlägget.

Ebba Buschs försvar i förhör

Men polisens utredning visar att det var mycket enkelt att snabbt googla fram identiteten. Ebba Busch förnekade under polisförhöret att hon var ute efter att måla upp Binninge som klandervärdig och brottsling utan menade att det var allmänt känt om hans bakgrund.

Under förhöret uppmanades Ebba Busch och hennes advokat att lämna in uppgifter som styrker påståendet om ”allmänt känt”. Polisens tidslinje av försvarets material visade dock att inget publicerats på drygt åtta år.

Trafiken på Johann Binninges officiella hemsida ökade markant och av förhöret med honom framgår att han drabbades av ett stort antal hatkommentarer via sms, tvingades rensa på sin Facebooksida och stänga sitt Instagramkonto.

– Det sprider sig som en löpeld, i och med att Ebba har ett stort antal följare, men hon har också så kallade influensers som följare också, kända personer som skriver. En av dem som spred det här till sin krets, det var ju Hanif Bali, moderata politikern, kommentarerna, man orkade inte läsa, jag bara tittade på det” sa Johann Binninge i det polisförhör som hölls med honom den 16 april.

Ebba Busch förnekade under polisförhöret att hon var ute för att skada Johann Binninge. Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/F. WENNERLUND FREDRIK WENNERLUND

Intressant datum för polisen

Under det timslånga förhöret med Ebba Busch var förhörsledaren extra intresserad av just den 19 februari. Varför just den dagen för inlägget?

KD-ledaren förnekade att inlägget hade något att göra med demensutredningen kring Esbjörn Bolin. Att det förflöt så många månader innan hon skrev berodde på att ”Hon kom till en punkt där hon kände att det var nödvändigt att ge perspektiv på vad som händer i tvisten”. Hon förnekade också att syftet med inlägget var att skada Johann Binninge eller få bort honom som ombud för Esbjörn.

Det officiella protokollet från förhöret med Ebba Busch antyder att hennes försvarare, advokat Thomas Olsson, flera gånger uppmanades av förhörsledaren att vara tyst och inte avbryta utan vänta på sin tur.

Mystiska budet

Av förhöret med ombudet Johann Binninge finns också uppgifter om ett mystiskt bud. En okänd person sökte i november förra året upp Esbjörn Bolin där han bor och överlämnade ett brev för att sedan snabbt försvinna i höstmörkret. Brevet innehåller den gamla domen om ombudet från 2005, som Ebba Busch referat till i sitt inlägg på sociala medier.

Det är okänt vem avsändaren är eller vem som överlämnade brevet till Esbjörn Bolin.

Ebba Busch erkänner grovt förtal