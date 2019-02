Polisen varnar för fräcka bluffen från ”Skatteverket”

”Skattebetalningsrapport för år 2019”, hette mejlet som påstod sig komma från Skatteverket. I en sekund hann Gert-Ove Liw, 57, tro att det var ett riktigt besked om skatteåterbäring som dykt upp i hans inkorg. Men snabbt förstod han att det var en bluff: avsändaradressen var fel och i slutet av mejlet stod en mening på norska. Framför allt var det länken till en okänd adress som fick honom att ana oråd.

– Min första tanke var ”jaha, jobbar de så här nu?”. Men om man tittade en extra gång så såg man det. Det var ganska genomskinligt att det inte stämde, säger han.

Mejlet som skickades till Gert-Ove.

Skatteverket varnar på sin hemsida

Han ringde upp Skatteverket för att fråga om mejlet och kom snart till ett automatiskt röstmeddelande som varnade för bedrägeriförsöken. Även på sin hemsida har Skatteverket gått ut och varnat om att det förekommer bluffmejl. Där skriver de:

”Skatteverket efterfrågar aldrig dina kontouppgifter i mejl eller sms. Det gör vi endast via våra e-tjänster som du loggar in på med din e-legitimation.”

Gert-Ove har delat mejlet i sociala medier för att avråda andra att klicka sig vidare till länken.

– Jag har blivit försiktig med tiden. Det finns ju fler som skickar bluffmejl, så att säga. Men nästa person kanske går på det här, säger han.

”Ett massutskick som går ut till många”

Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter säger att den här typen av falska mejl ofta skickas ut i samband med deklaration och skatteåterbäring – och att det då gäller att vara extra observant.

Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Nationellt bedrägericenter. Foto: POLISMYNDIGHETEN / POLISMYNDIGHETEN

– Skatteverket skickar inte ut mejl till dig som enskild person gällande skatteåterbäring, det händer inte. De kanske ber dig att gå in på deras hemsida, men klicka inte på länkar i mejl eller sms. Om du vill komma i kontakt med Skatteverket så ska du gå in via deras hemsida eller telefon om du blir osäker. Och det är ingen skatteåterbäring som kommer frysa inne om du inte klickar på en länk.

Hon berättar att problemet med bluffmejl just nu förekommer i hela Europa, och att de kan bli svåra att utreda eftersom de brukar komma från servrar utomlands.

– Det brukar inte vara jättemånga som går in där och betalar, men vi får in anmälningar om det. Ett bedrägeriförsök är ju också ett brott och några drabbas, eftersom det här är massutskick som går ut till många, säger hon.

