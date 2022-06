Petter Stordalen driver ungefär 200 hotell, är delägare i resebolaget Ving och är enligt Forbes god för drygt 11 miljarder kronor. Själv vill han helst framhäva sina insatser som miljökämpe. Hotellkedjan Nordic Choice är miljöcertifierad, tillsammans med exhustrun Gunhild Stordalen driver han en grön stiftelse, och det egna bolaget Strawberry siktar mot att bli ”Nordens mest hållbara investeringsbolag”.

Men det stoppar inte hotellmagnaten från att ta till skyarna i privatplan när det är resdags. I fjol flög Stordalens privatjet 230 gånger, enligt Dagens ETC:s granskning. Mellan januari 2019 och mars 2022 lyfte planet 510 gånger.

Under ett år släpper Stordalens privatjet ut 3 300 ton koldioxid – 33 000 procent mer än den genomsnittliga svenskens utsläpp på 10 ton per år. Om hela den svenska befolkningen skulle flyga lika mycket privatjet som Stordalen skulle koldioxidutsläppet i atmosfären smälta bort all is på hela Arktis inom 1,5 timme, baserat på hur många kvadratmeter som försvinner för varje ton.

”Man borde kanske inte attackera individer men det rimmar inte jättebra”, säger Greta Thunberg till Dagens ETC om Petter Stordalens klimatengagemang och frekventa flygturer. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det sitter inte väl med klimataktivisten Greta Thunberg.

– Bara att kunna flyga är ett privilegium. 80 procent av jordens befolkning har aldrig varit ombord på ett flygplan. Jag tycker inte att flygande med privatjet kan legitimeras i dagens situation, säger Greta Thunberg till Dagens ETC.

Planet kostade 220 miljoner

Stordalen köpte sin nuvarande privatjet för hisnande 220 miljoner norska kronor hösten 2016. Flyget är en Bombardier Challenger 350 och rymmer upp till 10 passagerare som kan njuta av teknologiska bekvämligheter som blu-ray och wi-fi ombord. Planet har en maxhastighet på 882 km/h och en räckvidd på 5 926 kilometer – ungefär lika långt som mellan Oslo och New York.

Men Challenger-planet var inte norrmannens första luftburna farkost. Sedan tidigare ägde norrmannen en Cessna Citation Sovereign – något mindre och långsammare än nyförvärvet. Stordalens gamla plan rymde 8 passagerare, hade en maxhastighet på 848 km/h och en något kortare räckvidd på 5 273 kilometer.

Bombardier Challenger 350 – Petter Stordalens nuvarande privatjet. Stordalens tidigare privatjet var en Cessna Citation Sovereign, samma modell som planet på bilden.

Enligt norska Kapital ska Cessna-planets inköpspris ha legat runt 100 miljoner norska kronor, men såldes för att lämna plats när Stordalens nya privatjet anlände.

Nu använder han sitt plan för att resa till bland annat presskonferenser, solsemestrar, jobbmöten och nöjesresor. Men han är inte heller den enda som nyttjar privatjeten.

– Jag har ganska mycket reseverksamhet själv, men det blir också utlånat till andra när jag inte använder det, säger Stordalen till norska Kapital.

När Dagens ETC söker norrmannen för en kommentar om nyttjandet av hans privatjet svarar kommunikationschefen Jonathan Blom via mail:

”Flygplanet är chartrat av företaget Sundt Air och har flera ägare och flera kunder som använder planet”.

Motsvarar 3 600 New York-resor

De första tre åren lyfte Stordalens nya plan 450 gånger, enligt en granskning av norska tidningen Dagens Næringsliv, som kartlade miljardärens flygvanor redan 2019. Det innebär att planet i genomsnitt tagit till skyarna var 70:e timme under dess första tre år i Stordalens ägo.

För att komma upp i samma utsläppsmängd som Stordalens privatjet lämnat efter sig mellan 2016 och 2019 behöver en person resa mellan Oslo och New York nästan 3 600 gånger, konstaterar Dagens Næringsliv.

Vad kostar en privatjet? Den som vill köpa ett eget plan i Sverige får vara beredd att hosta upp mellan 25 och 750 miljoner kronor. Dessutom tillkommer kostnader för pilot och besättning, hangarkostnader, underhållsavgifter och dylikt. Föredrar man i stället att hyra privatjeten från resa till resa kan man komma något billigare undan. En enkel resa mellan Stockholm och Göteborg kostar 90 000 kronor med en svensk flygoperatör. För en inrikesflygning i USA kan det kosta allt mellan 1300 och 13 000 dollar att hyra en privatjet – per timme. Det motsvarar ungefär 12 700 respektive 127 000 kronor. Källa: Dagens ETC, comparemyjet.com Visa mer

När hotellmagnaten tillika miljökämpen gick in som delägare i konkursdrabbade Ving 2019 – en stor researrangör med tillhörande flygbolag – lät inte kritiken vänta på sig.

– Jag tycker att han ger dubbla budskap. Han har skapat stiftelsen med hustrun och varit miljöaktivist som tog sig in i en kärnavfallsanläggning i England ihop med Greenpeacemedlemmar, sa reseexperten Per J Andersson, redaktör på resetidningen Vagabond, till Expressen när Ving-affären offentliggjordes.

– Samtidigt flyger han i privatjet kors och tvärs över världen och uttalar sig mot flygskatt. Jag hoppas att han använder makten som delägare i ett stort resebolag till att påverka resandet i en hållbarare riktning, fortsatte Andersson.

– Man löser inga problem med mer skam. Det handlar om att jobba varje dag på att bli lite bättre på miljön, kontrade Stordalen vid en presskonferens kort därpå.

När han medverkade i SVT:s ”Skavlan” senare samma år blev kontroversen mellan norrmannens klimatengagemang och flygvanor en het fråga.

– Jag inser att en del kan uppfatta det som dubbelmoral. Men det är bättre med dubbelmoral än ingen moral, bet miljardären tillbaka.

