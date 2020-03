Petter Stordalens förlorar en årsvinst – varje månad

Petter Stordalen äger tillsammans med sina tre barn (25 procent var) bolaget Strawberry Holding AS , moderbolag i koncernen. Petter Stordalen kontrollerar dock fortfarandemajoriteten av rösterna (76,9 procent)

I koncernen ingår hotellkedjan Nordic Choice Hospitality Group AS med över 200 hotell i Norden och i Baltikum.

Koncernen omsatte 2018: 10, 8 miljarder kronor. 95 procent av omsättningen kommer från hotell- och restaurangverksamheten.

Vinst innan skatt: 322 miljoner kronor.

Vinstmarginal: cirka 3 procent.

Äger sedan 2019 40 procent av Ving . Affären ska ha kostat sammanlagt 6 miljarder kronor och Stordalens andel 2,4 miljarder kronor.

Äger 40 procent i restaurang- och nattklubbskoncernen Stureplansgruppen (ägare till bland annat Spy Bar, Sturecompagniet, Hells Kitchen och Berns salonger). Enligt Dagens Industri betalde Stordalen 250 miljoner kronor för ägandet.

Via sitt bolag Strawberry Equities AS (dotterbolag till Strawberry Holding AS) aktier i andra bolag. Största innehavet (högst bokföringsvärde) är cirka 12 procent i bolaget Silk Topco AS som bland annat äger Hurtigruten.

Har också köpt stora aktieposter i flera svenska börsnoterade bolag via sitt bolag Strawberry Capital som för 2018 gjorde en förlust på 150 miljoner NOK.

Han äger också aktier i gamingbolaget Stillfront , medieföretaget Nent (Nordic Entertainment Group) och i fastighetsrådgivningföretaget Catella där han äger 4,6 miljoner aktier.

Bor: I en lyxvilla på 1 200 kvadratmeter i området Bygdø med vacker utsikt över Oslofjorden. Huset har enligt norska medier en prislapp på 100 miljoner kronor.

Fordon: Tesla, en eldriven Mercedes SLS AMG Coupe Electric Drive (pris drygt tre miljoner kronor) och privatjet.