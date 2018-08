Skatteverket fick för en tid sedan ögonen på Peter Englunds fritidsbostad - ett gammalt torp från slutet av 1600-talet med en liten skrivarstuga.

Fastigheten är registrerad på Englunds bolag. Författaren och akademieledamoten betalar förmånsvärde för de månader som han i egenskap av privatperson nyttjar husen på tomten. Det gäller ett gammalt soldattorp från 1690, skrivarstugan och två andra byggnader.

Peter Englund ger upp mot Skatteverket. Foto: SIMON HASTEGÅRD

Betalar 3 000 kronor per vecka

Fastigheten köpte Peter Enlunds bolag 2013 för 1 550 000 kronor. Under de sommarmånader som han nyttjar husen betalar han 3 000 kronor per vecka i hyra, sammanlagt 18 000 kronor för sex veckor under 2016.

Resten av året används inte byggnaden och därför ansåg Peter Englund att han inte skulle betala något förmånsvärde.

Men Skatteverkets utredare tyckte annorlunda.

Det faktum att Peter Englunds fastighet stod oanvänd kan inte betraktas som en inskränkning i den så kallade fria dispositionsrätten, enligt Skatteverket.

Peter Englund har i sin skriftväxling med Skatteverkets utredare även skickat med egna bilder. Det är bilder som bland annat visar soldattorpet och skrivarstugan.

Det är sju månader per år som succéförfattaren anser att han inte ska behöva förmånsbeskattas. Det gäller perioden oktober-april.

Författaren Peter Englunds soldattorp och skrivarstuga har hamnat i fokus hos Skatteverket. Foto: PRIVAT

Vägen inte framkomlig vintertid

Peter Englund hävdar att han omöjligt kan nyttja torpet under vintertid. Han pekar på att fastigheten inte ligger vid allmän väg och helt enkelt inte är framkomlig vintertid.

Englund lutar sig även mot sin plats i Svenska Akademien när han argumenterar med Skatteverket. Han skriver att han under de månader som Akademien sammanträder - mitten av september till i slutet av maj - är i Stockholm minst en dag i veckan och då inte kan besöka torpet av rent praktiska skäl.

Skriftväxlingen med Skatteverket innehåller också en detaljerad redogörelse där han pekar på hur byggnaderna bommas igen vintertid med neddragen värme, kyl och frys avstängda och sängar och möbler "tömda på innehåll, madrasser, plymåer och textiler är undanlagda i platssäckar eller inplastade" för att hålla mössen borta.

Englunds utedass

Englund pekade också på att det "helt nära" skrivarstugan finns ett utedass varför han inte var beroende av torpets "faciliteter". Men inga av Englunds argument bet på Skatteverkets utredare som räknade upp ett antal paragrafer och domstolsutslag för att bevisa att myndigheten hade rätt när det gällde den så kallade dispositionsrätten, att han fullt ut ska betala förmånsvärde för hela inkomståret 2017. Skatteutredaren ansåg att argumentet att den lilla vägen till stugan inte kunde nyttjas vintertid inte höll. Och skrev:

"Snöröjning kan beställas och värmen kan med lätthet höjas om så önskas varvid det är fritt att nyttja soldattorpet och skrivarstugan under vinterhalvåret eftersom de är vinterbonande".

Skatteverkets finmaskiga argumentering fick till slut Peter Englund att ge upp. Han hade möjlighet att begära omprövning eller överklaga beslutet.

– Nej, jag kommer inte begära omprövning, utan accepterar deras beslut om förmånsvärdet, skriver han i ett mejl till Dina Pengar.

Peter Englund tycks vara lite imponerad över motståndet han fick i skriftväxlingen med Skatteverket.

– Ovanligt välargumenterat beslut för övrigt, skriver han.

Beslutet tvingar honom nu att punga ut med 45 222 kronor i skatt och skattetillägg.