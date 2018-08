SAS flygkaos med inställda flyg, rasande passagerare som inte kunnat flyga och negativa rubriker. Det har varit den ständigt återkommande bilden av flygbolaget sommaren 2018.

SAS-ledningen har pekat på en rad faktorer bakom kaoset. Men de fackliga organisationerna hävdar att det till stor del beror på felplanering när man startade lågprisbolaget SAS Ireland med London som bas. Villkoren var varit så usla att piloter och kabinpersonal hoppat av och bolagets kapacitet inte kunnat utnyttjas fullt ut.

Företaget uppgav under torsdagen att 500 flygningar ställts in under juli månad.

För SAS-chefen Rickard Gustafson har hans prestigeprojekt med lågprisbolaget närmat sig haverivarning med all negativ publicitet för företaget.

Tysta överenskommelser med SAS-ledningen

Men nu visar det sig att flera av de fackliga organisationerna i det tysta träffat informella överenskommelser med SAS-ledningen. Personal bryter nu sina semestrar och går frivilligt in och jobbar mot övertidsersättning

– Vi gjorde en överenskommelse helt enkelt. Vi hade konstruktiva samtal, bekräftar Wilhelm Tersmeden, ordförande för pilotfacket hos SAS i Sverige.

Vad går överenskommelsen ut på?

– Jag vill inte gå in i detalj. Men vi vill ha en bättre insyn i det som händer kring affärsplanen och hur man tänker med det irländska bolaget.

Enligt vad Expressen erfar gjorde även pilotfacken i Norge och Danmark motsvarande överenskommelser. Även kabinpersonalens fack Unionen överlade med företagsledningen.

Rädda ansiktet på SAS-chefen Rickard Gustafson

– Visst kan man säga att vi hjälper till att rädda ansiktet på vår chef. Men ytterst handlar det om våra jobb. Det råder en stark lojalitet med företaget, säger en källa.

SAS bekräftar att företaget fått extra uppbackning av personalen.

Freja Annamatz, presschef för SAS Sverige. Foto: SAS

– Med flera konkreta åtgärder på plats så ser vi nu en normaliserad situation. Det stämmer att personal både på marken, i luften och kundtjänsten jobbar extra för närvarande. Det är många medarbetare som just nu jobbar hårt för att våra passagerare ska komma fram till sina resmål, säger Freja Annamatz, presschef för SAS Sverige.

Vad sommarens kaos kommer att kosta SAS är oklart. Det cirkulerar uppgifter om 350 miljoner. Men enligt vissa uppgiftslämnare till Dina Pengar uppger att det kan röra sig om upp till en halv miljard i extra kostnader.

– Det kan betyda att en del av företagets sparpaket är utraderat, uppger en källa.

Tystnad om kostnaden

SAS är utåt tyst om den ekonomiska smällen och hänvisar till nästa kvartalsrapport.

– De passagerare som blivit berörda av sommarens trafikstörningar ska naturligtvis få den kompensation de är berättigade till. Vårt huvudfokus nu är se till att våra passagerare kommer fram till sina resmål. När det gäller kostnader får vi återkomma i samband med vår kvartalsrapportering i slutet av augusti, säger Freja Annamatz, presschef SAS Sverige.

