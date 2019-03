Misstaget många gör med tjänstepensionen

De senaste 15 åren har spridningen för när människor väljer att börja ta ut sin tjänstepension ökat stadigt och det blir vanligare att börja ta ut den både innan och efter 65-årsdagen.

Samtidigt ökar även andelen svenskar som väljer att ta ut tjänstepensionen under en begränsad tidsperiod, ofta under fem eller tio år visar siffror i pensionsbolaget AMF:s pensionsrapport som presenterades på tisdagsförmiddagen.

”Inte alltid medveten om skillnaden”

Utvecklingen är oroande anser Dan Adolphson Björck som arbetar som trygghetsekonom på AMF:

– Tar man ut all sin tjänstepension på några få år, då väntar ett väldigt inkomstbortfall den dag som tjänstepensionen är slut, det är det som problemet består av, säger han.

Och fortsätter:

– Man är inte alltid medveten om hur stor skillnaden blir. När pengarna är slut så får både vi och Pensionsmyndigheten och de andra pensionsbolagen samtal och mejl från personer som är besvikna och förvånade över att pengarna är slut.

Under 2018 tog ungefär 60 procent av de som har sin tjänstepension hos AMF ut den under en tidsbegränsad period, varav en stor majoritet valde att ta ut den under en period på fem eller tio år. De korta tiderna står i skarp kontrast mot att svenskarnas medellivslängd fortsätter att öka.

– I långa loppet kan det bli ett problem för staten om den här företeelsen skulle fortsätta att öka. Om normen blir att man tar ut tjänstepensionen på fem eller tio år så blir det nog svårt att trygga sin försörjning när man blir äldre. Tanken med tjänstepension är ju att man ska ha en försörjning under hela sitt liv, säger Dan Adolphson Björck.

Efterlyser varningstexter

Han efterlyser nu en omfattande informationskampanj där blivande pensionärer får bättre kunskap om vad det innebär att ta ut hela tjänstepensionen under ett fåtal år och hur det slår mot den framtida ekonomin.

Och han är inte främmande för drastiska åtgärder:

– Man skulle kunna tänka sig att man skriver ut varningar i samma stil som på tobakspaket, och att det är en text i blickfånget så man förstår att det får väldigt stora konsekvenser.

När tjänstepensionen är slut återstår den allmänna pensionen samt eventuella privata besparingar. Dan Adolphson Björck uppmanar därför blivande pensionärer att undersöka de olika pensionsalternativ de står för noga innan de väljer hur utbetalningarna ska ske.

– Tänk efter före, efteråt är det försent. Det finns mycket små möjligheter i dagsläget att ändra sin utbetalningslängd när man väl börjat få sin tjänstepension, säger han.

