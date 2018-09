Du som är egenföretagare tjänar, precis som anställda, in till den allmänna pensionen, men du har själv ansvar för att betala in pensionsavgift via egenavgiften och skatten.

Ta därför ut marknadsmässig lön, här menat som vad en anställd inom samma bransch skulle få. Annars förlorar du stort på tappade insättningar till inkomstpensionen.

Behöver du ta ut en lägre lön under en period kan det vara bra att kompensera det genom ökade pensionsavsättningar när företaget befinner sig i en mer lönsam fas igen.

Du tjänar in till din pension upp till 42 031 kronor i månaden.

Du får göra avdrag på privat pensionssparande, inom en privat pensionsförsäkring eller IPS, på upp till 35 procent av inkomsten. Det finns dock ett tak på cirka 38 000 kronor i månaden.

Använd därför bara avdraget om du kan ta ut betydligt mer än sa.

Annars är det mer fördelaktigt att spara med redan skattade pengar, via investeringssparkonto.