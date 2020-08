Miljonregnet över Lövin – behöver inte jobba på ett år

Statsrådsarvodesnämnden, en myndighet som sorterar under riksdagen, sätter lönen – eller arvodet som det formellt heter – för statsministern och övriga statsråd.

Arvodet för regeringens medlemmar omprövas normalt en gång per år. Senaste höjningen trädde i kraft 1 juli 2019 då statsministern arvode höjdes med 4 000 kronor per månad. Isabella Lövin och öviga ministrar fick hålla till godo med 3 000 kronor mer i lönekuvertet.

För statsminister Stefan Löfven är arvodet i dag 176 000 kronor per månad och för de andra S och MP-märkta ministrarna i regeringen 139 000 kronor.

När Isabella Lövin lämnar som språkrör för Miljöpartiet avgår hon även som miljö- och klimatminister.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) avgår inom kort och kan då utlösa sin ekonomiska fallskärm med ett lönsamt ”friår”. Foto: ANDERS WIKLUND / TT NYHETSBYRÅN

Avgångsersättningen som minister är väl reglerad och faller inte ut automatiskt utan Isabella Lövin måste ansöka.

Ersättningen motsvarar det månadsarvode som Isabella Lövin haft under ministerperioden och betalas ut under maximalt ett år.

För den avgående ministern skulle det betyda att hon får 139 000 per månad så länge hon inte har ett nytt jobb. Men det finns en tidsgräns.

– Det normala är att man får ett års ersättning med oförändrad lön, säger Ove Nilsson, ordförande i statsrådsarvodesnämnden.

Isabella Lövins ”friår” kan ge 1,6 miljoner

Det miljöpartistiska statsrådet kan ta det lugnt under ett år och fundera på framtiden och samtidigt låta 139 000 kronor ticka in per månad. Det skulle ge Isabella Lövin 1 668 000 kronor.

Vad händer om man får sidoinkomster under det år som man uppbär avgångsersättningen?

– Det räknas av krona för krona, säger Ove Nilsson.

Det fräcka kryphålet

Men det finns också ett annat sätt att tjäna pengar efter ministeravgång och det är inte bara en ex-minister som funnit det magiska ekonomiska krypmålet när de lämnat regeringen. Den som startat ett bolag och låter ersättningen för nya uppdrag styras dit kan behålla avgångsersättningen utan avräkning. Alltså ett ekonomiskt klipp.

– Ja, det är riktigt, säger Ove Nilsson.

Språkröret Isabella Lövin Familj: Gift med Lasse Nilsson, 60. Två vuxna barn, två bonusbarn. Miljö- och klimatminister 2019 – Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat 2016–2019 Biståndsminister 2014–2016 EU-parlamentariker 2009–2014. Frilansjournalist och författare 2002–2009. Redaktionschef/skribent, Månadsjournalen 1997–2002 Producent/reporter, samhällsredaktionen P1, Sveriges radio 1994–1997.

Det finns några riktigt kända fall som utnyttjat den möjligheten.

Fredrik Reinfeldt utnyttjade det ekonomiska kryphålet och maxade sina inkomster under en period när han lämnade som statsminister efter valförlusten 2014. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M) var en av de som utnyttjade kryphålet och kvitterade ut avgångsarvodet och samtidigt drog in pengar i det egna bolaget. Fredrik Reinfeldt tog ut fullt avgångsvederlag, som då låg på 156 000 kronor i månaden – trots miljonintäkter i det egna företaget. Vissa månader skedde dock avräkning för sidoinkomster (riksdagsersättningen) som inte gick till det egna bolaget.

Fredrik Reinfeldt tog ut sammanlagt 1,47 miljoner i avgångsersättning samtidigt som miljoner strömmande in i hans bolag Fredrik Reinfeldt AB.

Även den förra statsministern Göran Persson (S) och tidigare finansministern Per Nuder (S) tillhör skaran som utnyttjat det lagliga kryphålet.

