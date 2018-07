1. Pressa avgifterna

Inom samtliga delar av din pension gäller att du inte ska betala mer än 0,4 procent i avgift för en aktieindexfond, men gärna 0,2 procent. Betalar du mer än så i dag – byt fonder.

Börja med att kolla vilket avtalsområde du tillhör för tjänstepensionen. Logga sedan in med e -legitimation på avtalets valcentral. Där ser du var och hur pensionen ligger placerad. Inom de här avtalen görs med jämna mellanrum upphandlingar, som pressar ned avgifterna. Men ett bolag kan falla bort i en upphandling, och har då inte lika låga avgifter längre. Håll koll på att du har något av de upphandlade bolagen (nya pengar går alltid in i upphandlade bolag).

Har du individuell tjänstepension, utan kollektivavtal, behöver du hålla stenkoll på avgifterna, som kan bli väldigt höga. Prata med din arbetsgivare om hur din pension ligger placerad. Är villkoren dåliga, kolla möjligheterna till flytt till exempel Avanza eller Nordnet som har stort utbud av lågprisfonder.

Logga också in på Pensionsmyndigheten och kolla att du inte betalar mer än nödvändigt för dina fonder i premiepensionen. Återigen, inte mer än 0,4 procent, men gärna 0,2 procent.

2. Spara skattesmart

De flesta av oss behöver komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett privat sparande och då gäller det att välja sparform med omsorg.

Trots skattehöjningar är ISK det mest förmånliga alternativet för privat sparande. En låg årlig schablonskatt tas ut. Har du fonder eller aktier på en vanlig depå betalar du 30 procent skatt på vinsten. Det kan bli en rejäl summa som går bort när du säljer fonderna, eftersom börsutvecklingen har varit god under i stort sett de senaste nio åren.

Om du har långt kvar till pensionen kan du undersöka om det skulle löna sig att sälja av vissa fonder, åtminstone om du har några som gått dåligt, för att sedan köpa dem från ett ISK. Räntefonder ska du dock inte ha på ISK.

Om du mot förmodan fortfarande sparar i en privat pensionsförsäkring eller Individuellt Pensionsspar, IPS, måste du avsluta överföringarna illa kvickt. Annars dubbelbeskattas du eftersom avdragsrätten på 12 000 kronor per år tagits bort.

3. Jobba rätt

Sent inträde på arbetsmarknaden, många år av deltid och tidig pensionering är alla faktorer som sänker både din allmänna pension och din tjänstepension. Förstås ska du vara föräldraledig under barnåren, men kanske är det en god idé att den person som arbetar betalar in till ett pensionssparande till den som är hemma. Om man inte delar lika det vill säga.

Finns möjlighet till heltid större delen av arbetslivet så är det allra bäst ur pensionssynpunkt. Och självklart jobbar du vitt.

4. Välj staten framför PPM

Falcon, Allra, Solidar. Listan kan göras lång på PPM-bolag som misstänks ha mjölkat pengar ur fonder. För spararna betyder det lägre avkastning på premiepensionen än vad de annars skulle ha fått.

Vill du inte själv välja fonder i din premiepension ska du inte låta dig lockas av den ”hjälp” som oseriösa företag med dåliga fonder erbjuder, inte sällan på telefon (dock förbjudet sedan 1 juli).

Logga in på Pensionsmyndigheten och plocka bort dina pengar ur de dyra PPM-bolagen och lägg i statliga förvalsalternativet AP7Såfa. Fonden har gått bra, har låg avgift och viktar dessutom om från aktier till räntor i takt med din ålder.

5. Parera lågt ränteläge

Du kan välja att lägga din tjänstepension i en så kallad traditionell livförsäkring, som förvaltas av pensionsbolaget. Till stor del placeras dina pengar i räntor. Men när räntorna som nu är så pass låga kan du behöva tänka till, eftersom avkastningen blir så låg.

Har du långt kvar till pensionen ska du inte välja traditionell livförsäkring för din tjänstepension. Välj hellre fondförsäkring, och lägg pengarna i aktieindexfonder. Först när du närmar dig pensionen kan du lägga mer i räntor.

Vad är vad i pensionen? Allmänna pensionen Den här delen av pensionen kan du inte själv placera. När du arbetar sätts pensionsrätter av i systemet, och pengarna placeras ungefär motsvarande ett räntesparande. Framöver kommer den allmänna pensionen utgöra en mindre del av din pension än som varit fallet för tidigare generationer. Din allmänna pension påverkas av hur mycket du arbetar. Premiepensionen En del av den allmänna pensionen där du själv kan placera pengarna i fonder. Det gör du på Pensionsmyndighetens hemsida. Tjänstepensionen Den del av pensionen som din arbetsgivare betalar in. Den kan vara kollektivavtalad, vilket generellt ger ett bättre skydd mot höga avgifter och dåliga villkor. Men du kan ha tjänstepension utan att din arbetsplats har kollektivavtal. Du kan välja traditionell livförsäkring eller fondförsäkring för dina pengar. Privat sparande Du sparar privat på investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Tidigare populära sparformer var privat pensionsförsäkring och IPS, men där dubbelbeskattas du numera. Visa mer Visa mindre