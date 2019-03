Med exakt 57 minuters marginal från att bli frisläppt inleddes häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt, sal 5.

Max Serwin leddes in i rättssalen i handbojor.

Åtta utredare i Falcon-härvan fanns även med inne i rättssalen när förhandlingen inleddes.

Om klockan passerat 14.05 utan att förhandlingen kommit igång hade domstolen varit tvungen att släppa Max Serwin eftersom det enligt regelverket måste hållas en förhandlingen inom maximalt fyra dygn när det gäller en person som är häktad i sin frånvaro och blivit gripen.

Serwin anlände med privatjet till Sverige

Gripandet av Max Serwin - som tidigare hette Emil Amir Ingmanson - skedde i torsdags när han anlände till Sverige med en bevakad flygtransport i privatjet från Ungerns huvudstad Budapest. Han blev då formellt gripen exakt klockan 14.05 på svensk mark.

Europeiska polisorganisationen Europols efterlysning av Max Serwin.

Max Serwin är misstänkt för sju fall av grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren krävde att Serwin ska häktas

Kammaråklagare Jerker Asplund krävde inför rådman Caroline Hedvall att Serwin ska häktas på nytt.

Försvararen, stjärnadvokaten Thomas Olsson begärde att han klient skulle släppas fri.

– Jag anser att det finns inte finns några häktningsskäl, säger Thomas Olson till Expressen.

Från åklagarens dokument till Stockholms tingsrätt.

Max Serwin greps i Ungern i början av januari och var då på flykt undan sin husarrest i London som han var beordrad till i avvaktan på beslut om utlämning till Sverige.

Affärsmannen Max Serwin pekas ut som en av huvudpersonerna i Falcon Funds-härvan där två miljarder av pensionsspararnas pengar i premiepensionssystemet försvann. 1,2 miljarder kronor har Ekobrottsmyndigheten, EBM, lyckats få tillbaka med hjälp av myndigheter i andra länder. Pensionsmyndigheten anser att 800 miljoner fortfarande är borta - pengar som troligen är borta för gott.

Drygt 20 000 pensionssparare anses ha blivit drabbade i Falcon Funds-härvan.

Serwin greps med falska pass

När Max Serwin under dramatiska former greps i Ungern försökte han ta sig in i Ukraina. Han reste på två olika falska pass för att förvilla för polisen och efterlysningen som fanns i hans eget namn.