Det är en närmast osannolik händelse att de rättsliga efterspelen till de två mest omskrivna skandalerna med PPM–fonder i pensionssystemet utspelar sig samtidigt.

Det finns vissa likheter mellan Allras vd Alexander Ernstberger, 33, och Max Serwin, 42, i Falcon Fundskandalen: Båda gillar lyx och privatjet.

Hundens lyxresa med husse

De bilder som Expressen i dag publicerar visar när Max Serwin tar privatjet för att flyga från Malta till Storbritannien. Med ombord finns hans älsklingshund Alice. Bilderna – som är tagna långt innan Max Serwin började jagas av polisen – visar att stämningen är på topp hos Serwin som hette Amir Ingmanson när bilderna togs.

Vem som betalde den exklusiva resan har Expressen inte lyckats reda ut. Inom polisen utgår man dock från att det är pensionsspararna som fått stå för flygnotan.

Affärsmannen Max Serwin ombord på privatjeten med sin älsklingshund Alice. En uppspelt Max Serwin ombord på privatjeten. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Max Serwin gillar lyx

I London fanns Max Serwins bostad i en av stans mest exklusiva områden. Under en tid lämnade Serwin London och flyttade in ett slottsliknande hus i Walton on Thames som han enligt brittiska polisuppgifter hyrde för 100 000 kronor i månaden.

Max Serwins hyrda lyxhus utanför London. Huset består av fem vardagsrum, sex badrum och sju sovrum. Foto: Helen Rasmusen.

Max Serwins hyrda hus i Walton on Thames utanför London har senare sålts. Här är mäklarens annons. Begärt pris: 53 miljoner kronor.

Max Serwin bar tre exklusiva klockor när han efter flykten från London greps under dramatiska omständigheter vid den ungersk/ukrainska–gränsen. Den svenska kronofogden värderar klockorna till 1,4 miljoner kronor.

Klockorna:

• En Hublot Fusion kronograf limiterad i stål som kostar ny ungefär 135 000 kronor. Marknadsvärde efter värdering: 60 000 kronor.

• En Audermars Piguet Royal Oak Offshore kronograf i 18k gummiband kostar ny i butik 518 000 kronor. Marknadsvärde cirka 250 000 kronor.

• En Audermars Piguet Royal Oak kronograf i 18k med länk 18k kostar ny 640 000 kronor. Marknadsvärde cirka 350 000 kronor.

Max Serwin åtalas i Falcon Funds-härvan

Rättegången i Allra–härvan med vd Alexander Ernstberger har precis inletts i Stockholms tingsrätt, och väntas pågå fram till jul med dom efter nyår, när ett nytt kapitel skrivs i skandalen med personerna kring PPM–bolaget Falcon Funds, inregistrerat på Malta. Kapitlet som nu skrivs heter ”Åtalet”.

I dag på förmiddagen åtalar kammaråklagare Jerker Asplund affärsmannen Max Serwin, utpekad som en av de ledande personerna bakom Falcon Funds och förspelet när 22 000 pensionssparare fick sina PPM–pengar flyttade till Falcon Fonds fonder utan att spararna anade vad som pågick. På några dygn flyttades drygt 2,4 miljarder kronor. Inget varningssystem slog larm i tid.

20 000 sidor polisutredning

Polisens Falcon Fundsutredning är på cirka 20 000 sidor. Rättegången, som inleds den 5 november, väntas pågå i 40 dagar och avslutas i februari. Utredarna vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, har lagt ner stor möda på att kartlägga händelseloppet när de 2,4 miljarderna slussades från pensionsspararnas fonder.

EBM:s Falcon–utredning har delats i två delar. Sverige-delen och en del som utspelade sig på Malta dit pensionsspararnas pengar överfördes till Falcon Funds tre fonder för misstänkta kriminella investeringar som skedde 2015-2016. Investeringar som ”mjölkat” pensionsspararna på pengar.

Dagens åtal gäller ”Sverige-delen” och flera andra personer åtalas samtidigt med Max Serwin.

Polisens efterlysningsbild på Max Serwin. Foto: POLISEN

Max Serwin sitter häktad sedan i mars, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman i Stockholm, grovt bedrägeri i Stockholm 2012-2013, och grovt mutbrott 2012-2013 i Stockholm. Dessutom misstänks han för grova bedrägerier i Malta-delen av utredningen där åklagaren signalerat att åtal kommer senare.

– Förundersökningen pågår fortfarande i den delen, säger kammaråklagare Jerker Asplund.

Pensionskuppen i Falcon Funds beskrivs som det största ekobrottet i svensk historia. Av de 2,4 miljarderna är knappt 800 miljoner fortfarande borta.

Serwin förnekar brott

Max Serwin har förhörts upprepade gånger.

– De anklagelser som har riktats mot honom under förhören har han förnekat, säger försvararen, advokat Thomas Olsson.

Finns det någon risk att din klient blir dömd på förhand på grund av all publicitet?

– Nej, absolut inte. Jag förlitar mig på rättssystemet. Vi är fulla av tillförsikt inför den prövningen, säger han.

I dag skulle kuppen inte ha gått att genomföra eftersom Pensionsmyndigheten täppt till möjligheten att använda en kod för att logga in i systemet och flytta pengar.

Åklagaren om kuppen: ”Helt sanslöst”

När förspelet till Falcon Funds inträffade stod dock ”dörren” till miljarderna vidöppen. Med hjälp av pensionsspararnas egna koder genomfördes första akten i miljardkuppen till det som skulle bli Falcon Funds kommande fonder.

På knappt 18 dygn tog de misstänka kontrollen över 2,4 miljarder kronor.

– Helt sanslöst, beskrev dåvarande förundersökningsledaren, kammaråklagare Arne Fors, operationen.

Max Serwin har hela tiden förnekat att han gjort något olagligt. Foto: KRISTOFER SANDBERG

I februari 2016 stoppade Pensionsmyndigheten insättningar till Falcon Funds fonder efter misstanken att företagets säljare använt spararnas bank-ID och koder för att föra över spararnas pengar

Fruktar att Serwin ska fly

Affärsmannen Max Serwin misstänks ha haft en ledande roll i pensionskuppens olika faser, och sitter bakom lås och bom på Kronobergshäktet till skillnad från Alexander Ernstberger i Allra–rättegången som rör sig fritt.

Polis, åklagare och domstol fruktar att Max Serwin ska fly, därför hålls han häktad. I Alexander Ernstbergers fall anses det inte finnas någon risk att han ska lämna landet och kan därför gå omkring som en fri man under Allra–rättegången.

”Ta sig vidare till Dubai”

I Max Serwins fall bygger flyktrisken på att han flytt två gånger tidigare.

Natten mellan den 3 och 4 november 2018 lyckades Max Serwin fly från sin bostad i London där han befann sig i nattlig elektronisk husarrest. Vid den ungersk/ukrainska gränsen försökte Max Serwin ta sig över gränsen med falskt pass. Men ertappades och försökte fly från de ungerska gränsbevakarna. Han befann sig då bara några meter från gränslinjen till Ukraina.

– Om han kommit över gränsen hade vi aldrig lyckats fånga honom. Vi tror att hans plan var att ta sig vidare till Dubai. Därifrån är det näst intill omöjligt att få någon utlämnad, säger en källa till Expressen.

Fakta Falcon Funds och Max Serwin I november 2013 bildades det maltesiska fondbolaget Falcon Funds som riktar sig på svenska PPM-sparare. Den tidigare budbilschauffören Emil Amir Ingmanson från Bromma i Stockholm är med när bolaget bildas. Officiellt finns den självlärde affärsmannen inte med i bilden och har senare också förnekat all inbladning. Bolaget startar tre fonder som registreras hos Pensionsmyndigheten. Fonderna är värda 2,4 miljarder kronor och 22 000 svenska pensionssparare har satt in pengar i fonderna. 22 februari 2016 fattar Pensionsmyndigheten beslutet att stoppa möjligheten att placera svenska pensionspengar i Falcon. Myndigheten misstänker att det kan finnas brottslig verksamhet i fonderna. 15 juni 2016 säger Pensionsmyndigheten upp avtalet med Falcon. Fonden hade då sålts till cirka 27 500 sparare som investerat 3,65 miljarder kronor. 13 oktober: offentliggör Pensionsmyndigheten att mer än en miljard kronor i pensionspengar är borta. Falcons ledning, däribland Maltas tidigare finansminister Tonio Fenech samt Emil Amir Ingmanson, polisanmäls. Vid årsskiftet 2017 faller Falcon samman som ett korthus. Den maltesiska finansinspektionen fråntar Falcons ledning att sköta avvecklingen av bolaget. Revisionsföretaget KPMG får uppdraget att ta kontroll över Falcons tillgångar och leda fondens avveckling. Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Sverige startar senare en förundersökning som leds av kammaråklagare Arne Fors. Ett tiotal personer är misstänkta, däribland Ingmanson - som också pekas ut av Pensionsmyndigheten som en av huvudpersonerna, för grovt bedrägeri. 18 maj 2017: Expressen träffar Emil Amir Ingmanson i London. 20 juni 2017. Patent och registreringsverket, PRV, ger klartecken till att Ingmanson får byta namn till Emil Max Serwin. På morgonen den 3 november 2017 anhålls Ingmanson/Serwin i sin frånvaro av kammaråklagare Arne Fors. Beslutet hålls hemligt. I december 2017 grips Serwin på Heathrow-flygplatsen sedan Sverige utfärdat en europeisk arresteringsorder. Namnbytet har inte hjälpt honom. Under den utdragna juridiska processen kring utlämningen till Sverige släpps Serwin fri men Westminister Magistrates Court i London beslutar att han ska förses med fotboja och husarrest nattetid. Natten mellan den 3 och 4 november 2018 flyr Ingmanson/Serwin från London och är sedan spårlöst försvunnen fram till att han dyker upp i Ungern. Den 5 januari 2019 grips Serwin av ungersk polis. Han har då två falska pass med sig. Gripandet blir dramatiskt eftersom han lyckas fly från gränspoliserna. Den 8 februari meddelar Ekobrottsmyndigheten, EBM, att kammaråklagare Jerker Asplund tar över utredningen. Den 28 februari dömer en lokal domstol i Ungern honom för de falska passen och beslut tas om att han ska överlämnas till Sverige. 7 mars: Max Serwin anländer under poliseskort till Stockholm med ett specialchartrat flygplan och förs till Kronobergshäktet. Den 11 mars häktas Max Serwin av Stockholms tingsrätt, bland annat för sju fall av grova bedrägerier. Tre personer överlämnas senare från Storbritannien till Sverige. Männenvar häktade i sin frånvaro. 16 oktober. Max Serwin och flera andra personer i härvan, åtalas. Visa mer Visa mindre

