• Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,4 procent, i snitt 100 – 260 kronor före skatt.

• Premiepensionen, som omfattar 1,5 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer.

• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 2,2 procent.

• Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension) med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt eller 170 – 430 kronor per månad före skatt.

Källa: PENSIONSMYNDIGHETEN