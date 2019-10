Allra-skandalen: Nu avgörs den i domstol

Allra-gängets innersta kärna har de senaste åren skapat rubriker med beskrivningar om sitt lyxliv, partyresor med privatjet, snabba lyxbilar, exklusiva båtar, vd:n Alexander Ernstbrger som fick sin exklusiva Rolex-klocka tagen av Kronofogden på Kronobergshäktet och köpte ”Sveriges dyraste privatvilla” för 50 miljoner kronor 2016.

Alexander Ernstberger återfanns också på olika innelistor och utnämndes till ”Årets unga entreprenör 2015”. Hans 30-årsfirande i London resulterade i en slutnota på en miljon kronor.

Då ingick privatjet till Londonfesten och boende på femstjärniga hotellet Chiltern Firehouse där världsstjärnor är flitiga gäster.

Men kring huvudpersonerna finns också rubriker där Allra anklagades för att ha blåst pensionsspararna i PPM–systemt på pengar genom avancerade upplägg.

Alexander Ernstberger, som nyligen blev pappa, säger att han ser fram emot rättegången. Foto: EXPRESSEN TV

Den centrala frågan i den del av härvan som nu ska behandlas i Stockholms tingsrätt är om PPM–spararna lurats på 137 miljoner kronor eller var det helt lagliga affärstransaktioner som ägde rum?

– Jag tror att vi alla ser fram emot rättegången. Det är en tråkig situation, men vi har levt med den i två år. Det här blir på något sätt finalen, det är först med en rättegång som det avgörs, sa Alexander Ernstberger till Expressen i mars i år.

– Min klient förnekar brott. Han saknar uppsåt till något brottsligt och sedan menar han att det inte finns något brott som ägt rum. Samtidigt tycker han att det är skönt att det blir en rättegång, den här tiden har varit pressad för honom. En fruktansvärd tid för min klient, säger försvararen, advokat Tobias Enochson.

Två är fortfarande efterlysta internationellt

Kammaråklagare Thomas Hertz – som åtalat Alexander Ernstberger och de tre övriga misstänkta – anser att brott har begåtts.

De misstänkta och deras advokater hävdar att det rörde sig om helt normala affärstransaktioner och därmed har inga brott begåtts. I argumenteringen finns också att de pensionssparare som placerat PPM-pengar i bolagets fonder gått med vinst.

Alexander Ernstberger, 33, är en av huvudpersonerna i maratonprocessen som drar ingång på tisdag med extra domare i domstolens laguppställning för att gardera sig om någon blir sjuk.

Två personer i härvan är häktade i sin frånvaro och internationellt efterlysta.

Lyxvillan öppnade allmänhetens ögon

Allras vd Alexander Ernstberger, fick medias och allmänhetens ögon på sig när han köpte en villa med sjötomt på Lidingö för 50 miljoner kronor. Villan blev årets dyraste villaköp 2016.

På morgonen den 10 oktober 2017 slog polisen till mot Alexander Ernstberger i hans lyxvilla. Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX

Rättegången i sal 27 är schemalagd till 29 rättegångsdagar och avslutas precis innan jul om inget oförutsett inträffar under de veckor som processen kommer att pågå.

Misstänkta brottet utspelade sig 2012

De misstänkta brott som nu ska rullas upp i Stockholms tingsrätt utspelade sig 2012 mellan Svensk Fondservice, föregångaren till Allra pension, och mäklarfirman Oak Capital.

Ägare till Svensk Fondservice var Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. Direktören Johan Bergsgård var anställd för att sköta förvaltningen av Allras tre värdepappersfonder: Maximial, Balanserad och Försiktig

Johan Bergsgård och Alexander Ernstberger under Allras glansdagar. David Persson Rothman och Alexander Ernstberger fann varandra redan 2007 när de började jobba tillsammans.

På Oak Capital, som sålde värdepapper, satt direktören Olle Marcusson som chef.

Thomas Bodström lockades till Allra

Det här är tidsmässigt långt före förre justitieministern Thomas Bodström, styrelseproffset Ebba Lindsö och Svenska Spels dåvarande vd Meg Tivéus lockades in i Allras styrelse 2016.

Ebba Lindsö, Thomas Bodström och Meg Tivéus satt alla i Allras styrelse.

När trion gick in i företaget hade pensionsbolaget stigit som en raket och få ifrågasatte dess existens.

Bolagets vd Alexander Ernstberger hade också fått träffa dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och de två poserade på en bild som Allra lade upp på sin hemsida.

Sprickan i Allras fasad

Härvan kring pensionsbolaget Allra med skandalrubriker var ett faktum i början av 2017 då sprickan i företagsfasaden plötsligt blev synlig sedan sajten Småspararguiden och Svenska Dagbladet börjat syna Allra, vars fonder gick sämre än genomsnittet.

Allra gick från att ha varit på väg mot en börsintroduktion, som skulle ha gjort ägarna stormrika, till att störta mot avgrunden.

Pensionsmyndigheten gick efter några veckor in och köpstoppade Allras fonder i PPM-systemet.

Orrsaken man uppgav var att Allra vilseledde och pressade kunder med aggressiv marknadsföring.

Senare polisanmälde myndigheten Allra.

Alexander Ernstberger intervjuas av Expressens Leif Brännström på det numera nedlagda kontoret.

Polisens utredare i härvan med pensionsbolaget Allra fick två oväntade presenter under utredningen:

• Känslig bokföring från det nedlagda företaget Oak Capital som blivit liggande bortglömd i ett kallförråd i Bromma, Stockholm. Företaget hade upplösts i slutet av 2015 och dess bokföring placerade i ett kallförråd bakom en röd dörr med hänglås.

I ett hyrt förråd i Bromma, inte långt från flygplatsen, hittades mäklarföretaget Oak Capitals bokföring. Bakom en plåtdörr med hänglås inne i detta förråd fanns polisens utredare Oak Capitals bokförig.

• En dataserver med tusentals mejl från Svensk Fondservice – Allras föregångare – hittades kvarglömd i en källare i centrala Stockholm.

I servern fanns besvärande mejl för Alexander Ernstberger och de tre andra direktörerna.

De glömda mejlen som riskerar att bidrag om Allra–topparna fälls hittades på en glömd server i källaren på den här adressen i centrala Stockholm. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

De två olika fynden innebar rena julaftonen för utredarna av turerna kring Allras föregångare, affärerna med Oak Capital och allt som snurrade runt affären.

Bland polisens fynd: ett tillägg till ett avtal som Alexander Ernstberger vill ska förstöras. Alexander Ernstbergers uppmaning att förstöra dokumentet.

Åklagarens anklagelse

Men vi backar handlingen till våren 2012 och de händelser som utspelade sig då och som ska spelas upp i rättssalen.

Enligt kammaråklagare Thomas Hertz ska Oak Capital och Svensk Fondservice ha kommit överens om att Oak Capital skulle köpa värdepapper från olika banker för 260 miljoner kronor och sedan sälja dem vidare till Svensk Fondservice fonder till 430 miljoner kronor.

”Vinsten” 170 miljoner delades: Alexander Ernstberger får 50 miljoner och David Persson Rothman samma belopp. 70 miljoner till Oak Capital, anser åklagaren.

För att sopa igen spåren skapades falska dokument och handlingar antidaterades, enligt kammaråklagare Thomas Hertz version av händelseförloppet.

– Oak Capital erbjöd sig att betala 100 miljoner kronor till Svensk Fondservice grundare för att göra en medvetet dålig affär med pensionsspararnas pengar, säger Thomas Hertz.

Kammaråklagare Thomas Hertz. Foto: MARC FEMENIA / TT NYHETSBYRÅN

Brottsmisstankarna gäller grovt mutbrott, grovt tagande av muta, grov trolöshet mot huvudman och grovt penninghäleri. Vid en fällande riskerar de inblandade upp till sex års fängelse och näringsförbud.

Flera utredningar pågår samtidigt med rättegången. Dessutom har skatteåtal väckts. Pensionsmyndigheten krav å pensionsspararnas vägar: 23 319 745 US-dollar, eller 228 miljoner svenska kronor. Kravet är riktat till de fyra åtalade.

Advokatens kritik

Advokat Carl-Johan Malmberg är en av två försvarare vid Ernstberger sida och är starkt kritik till myndigheternas agerande. Han har tidigare gått till hårt angrepp på Pensionsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket och anklagat de tre myndigheterna för att delvis samköra ”under täcket” i syfte att komma åt hans klient.

– Ja, det är jag övertygad om. Syftet är att komma åt honom så att han inte ska orka försvara sig, har Carl-Johan Malmberg sagt.

Både Allras vd Alexander Ernstberger och Oak Capitals vd satt häktade i över en månad i var sin cell på Kronobergshäktet i Stockholm. Foto: AXEL ÖBERG

Men i berättelsen om huvudpersoner måste vi gå ytterligare några år tillbaka - närmare bestämt till år 2007 för att förstå kopplingen dem emellan.

Det är också till detta år som Alexander Ernberger själv refererar till när han några timmar efter att han blivit anhållen tisdagen den 10 oktober 2017 förts in till Kronobergshäktet och satt i ett förhörsrum.

Tidigt på morgonen hade han och flickvännen fått ett brutalt uppvaknande när poliser och tekniker från Ekobrottsmyndigheten, EBM, slog till med sin överraskande razzia.

Berätta lite om dig själv? säger förhörsledaren kort till Alexander Ernstberger, varpå dessa anteckningar görs i protokollet:

”Ernstberger berättar att han hoppade av gymnasiet när han gick i andra ring och startade ett eget bolag. Därefter har han varit entreprenör. Han träffade David Persson Rothman 2007 genom gemensamma vänner. David hade ett callcenter som hade uppdragsgivare inom bank och försäkring. Under 2008 kom de två fram till att de skulle starta ett bolag, Svensk Fondservice. SFS. Bolaget ägnade sig rådgivning om pensioner till konsumenter via telefon och ett nyhetsbrev som informerade om vilka premiepensionsfonder som man skulle välja och varför. Vid tidpunkten var det allmänrådgivning, inte individspecifik rådgivning. Affärsidén gick ut på att man tog betalt per år för vilka fonder man skulle välja för sin premie och tjänstepension.”

Allra satsade på PR-kampanj

Svensk Fondservice bytte hösten 2015 namn till Allra som siktade på att växa med målet att börsintroduceras. Och några veckor innan sajten småspararguiden och Svenska Dagbladet inledde sin granskning laddade Allra för en PR-kampanj till svenska folket.

Branschtidningen Dagens Media skriver om Allra-offensiven: ”Kampanjen inleds under februari och går med hög frekvens i Bauers radionätverk, däribland Mix Megapol, NRJ och Rock Klassiker, för sedan att öka successivt i frekvens under 2017”.

Skylten på fasaden till det tidigare kontoret vid korsningen Sveavägen-Kungsgatan är i dag det enda som återstår av Allra. Foto: JOHAN VALKONEN / JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

Målsättningen med kampanjen var dels att sprida kännedom om Allras digitala tjänster ”pensionskontrollen” och tandvårdsförsäkring, dels att stärka bolagets varumärke.

– Det här är en viktig satsning för oss och vi gör den i ett skede när tjänsterna växer kraftigt i popularitet. 35 000 kunder redan tecknat en tandvårdsförsäkring och fler än 60 000 kunder har använt sig av Pensionskontrollen. Vi hoppas att radiokampanjerna ska bidra ytterligare till att fler får upp ögonen för oss och våra digitala tjänster, sa Alexander Ernstberger, koncernchef Allra i en kommentar.

Verkligheten tog en annan väg för Allra och dess nyckelpersoner – företaget blev känt för helt andra saker.