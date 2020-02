Nästa vecka börjar utskicket av 5,9 miljoner kuvert från Pensionsmyndigheten, kuvertet som av vissa kallas ”ångestkuvertet”. En grupp har redan fått sina kuvert: pensionärerna.

– Totalt skickar vi ut ganska exakt 7 750 000 kuvert. 1 850 000 av dessa går till pensionärer och dessa är redan utskickade, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist hos Pensionsmyndigheten.

Utskicken av de orange kuverten inleds på måndag i nästa vecka. Foto: HENRIK ISAKSSON/TT / HENRIK ISAKSSON TT NYHETSBYRÅN

När utskicken inleds sker starten i norra Sverige. De som har digital brevlåda får kuvertet först. Samtidigt drar Pensionsmyndigheten igång en stor informationskampanj ”Kuvertjakten” med besök på 51 platser runtom i Sverige.

– Prognosen är borttagen sedan några år tillbaka eftersom många trodde att det var hela pensionen. Han man en digital brevlåda klickar man sig lätt vidare in till prognosen, säger Agneta Claesson.

Vanligaste pensionsfrågan

Hon har varit med vid flera av de informationsmöten som hållits tidigare år med allmänheten och kan den vanligaste frågan utan och innan.

– Kan du hjälpa mig att titta efter vad det blir i pension per månad, är en vanligt återkommande fråga, säger Agneta Claesson.

I kuvertet finns årsbesked med intjänade pensionsrätter under senaste inkomståret samt uppgifter om total intjänad pension. Och det gäller den allmänna pensionens två delar, inkomstpensionen och premiepensionen.

Agneta Claesson tycker att man ska avdramatisera det orange kuvertet.

– Se det som en påminnelse om att du ska titta över din pension, säger hon.

Det orange kuvertet skickades ut för första gången 1999 och firar 21 år i år.

– Minpension.se ger en bra överblick över den framtida pensionen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Foto: NORDNET

Frida Bratt är sparekonom på nischbanken Nordnet och vet att många blir villrådiga och drabbas av pensionsångest när de ser det orangefärgade kuvertet från Pensionsmyndigheten.

Maxa din egen framtida pension

Här ger Frida Bratt alla villrådiga tre viktiga punkter som kan vara bra att känna till när brevet dimper ner i brevlådan eller kommer till din digitala brevlåda. Och hur du kan maxa ditt eget framtida kuvert

1. Insättningen beror på inkomsten – upp till ett tak

Det orange kuvertet ger inte bara ångest hos en och annan – det kan också vara svårt att tolka. Vad döljer sig exempelvis under rubriken ”beslutad pensionsrätt”? Jo, det är hur mycket pengar som sattes av till din inkomstpension och din premiepension förra året , och summan beror helt på hur stor inkomst du då. 16 procent av din lön går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Tycker du att det verkar lite? Har du fått en löneökning i och med det nya året så syns ju inte den i pensionsrätterna för 2019. Och tänk också på att det finns ett tak. Du tjänade bara in pensionsrätter på en inkomst på upp till 43 283 kronor under 2019. Högre lön än så ger ändå inte fler pensionsrätter till det allmänna pensionssystemet. Däremot ger ju högre lön fortfarande större inbetalningar till tjänstepensionen. Det kan också vara bra att veta att det som styr värdeutvecklingen på din inkomstpension är inkomstutvecklingen i Sverige 2019 – den påverkas alltså inte av börsens utveckling.

2. Du kan ha ytterligare en pengapåse

Det orange kuvertet avser endast den allmänna pensionen inklusive premiepensionen. Men de allra flesta av oss, nio av tio svenskar, får också pension inbetald från vår arbetsgivare. Det är tjänstepensionen. Och den syns inte i det orange kuvertet, vilket inte heller eventuellt privat pensionssparande gör. Och för yngre generationer kommer tjänstepensionen utgöra en mycket viktig del av den totala pensionen. För att få en heltäckande bild av hur stora inbetalningarna till dina olika pensionspåsar totalt sett varit under året så är det en utmärkt idé att med bank–id logga in på minpension.se. Då får du en bra överblick över ditt sparande och kan göra en prognos över din framtida pension.

3. Tänk på fördelning och avgifter

I det orange kuvertet får du också besked om hur dina fondval i premiepensionen utvecklats, vilket kanske denna gång blir en munter läsning eftersom 2019 var ett riktigt bra börsår. Man måste inte välja fonder själv (statliga AP7Såfa är ett utmärkt alternativ), men vill du själv välja fonder så se till att inte välja för låg risk. Din inkomstpension ligger placerad motsvarande ett räntesparande och eventuellt också delar av din tjänstepension, och till premiepensionen sparar du på lång sikt. Att välja aktiefonder i premiepensionen blir därför ett bra komplement. Den som vill göra det enkelt för sig i ett sparande där avgiften verkligen har betydelse (eftersom sparandet är på så lång sikt) väljer indexfonder för max 0,2 procent i avgift. Globala indexfonder ger dig exponering mot världens aktiemarknader. Tillväxtmarknadsfonder eller en branschfond kan passa som krydda och då utgöra en mindre del. Tänk på att väljer du smalare fonder med lite högre avgift behöver du se över fonderna oftare.

Fakta pensionen Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension och garantipension. Du kan också få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till den allmänna pensionen. Dessutom kan du få efterlevandepension om den avlidne tjänat in till allmän pension. Tjänstepensionen är den del som betas in av din arbetsgivare. KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN