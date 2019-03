Affärsmannens falska pass blev hans fall

Kanske hade flykten in i Ukraina lyckats om Max Serwin rest på ett vanligt europeiskt pass.

Men när affärsmannen Serwin - som tidigare hette Emil Amir Ingmanson - och utpekad som nyckelperson i härvan med PPM-fonderna i Falcon Funds - visade upp ett av sina pass vid den ungerska gränskontrollen i Beregsurány på gränsen mot Ukraina var det kört. Han hade dels ett pass från Paraguay, dels ett som visade att han skulle vara medborgare i Sydafrika.

– Passen var falska, säger åklagaren László Szilágyi till Expressen.

Serwins svenska pass kvar i London

När Max Serwin flydde från London i början av november förra året för att undgå överlämnade till svensk polis, blev hans svenska pass kvar. Passet hade tagit i beslag av engelsk polis i samband med att han greps på Heathrow-flygplatsen i december 2017 och förvarades hos utredarna på Metropolitan Police inne i London.

Men Max Serwin reste inte passlös i Europa. När han stoppades vid den ungerska gränsen mot Ukraina bar han de två passen som visade att han opererat med dubbla identiteter under sin flykt från London. Vilket pass Serwin först visade upp vid gränskontrollen i Beregsurány är oklart. Men det var detta pass som utlöste gränspolisens larm om att det var ett falskt pass han legitimerade sig vid gränsövergången. När en av poliserna började ställa frågor om passet lyckades Serwin fly till fots, för att sedan under stor dramatik gripas i en by i närheten av gränsövergången.

Det var vid gränsövergången i Beregsurány som Max Serwin avslöjades med falskt pass och flydde från de ungerska gränspoliserna. Foto: SHUTTERSTOCK

Kallade sig Sebastian

Expressen har granskat två kopior av de beslagtagna passen.

Det ena passet är utfärdat av ”Policia National” i Paraguay, Sydamerika, den 20 februari 2018 i efternamnet ”Prieto Yegros” och med förnamnen ”Sebastian Eduardo”.

Max Serwins paraguanska pass där han kallade sig Sebastian i förnamn.

Födelseorten i passet anges till Botkyrka i Sverige.

I det paraguyanska passet finns sex stämplar- två som visar ut och inresa i Paraguay - tre för in och utresa i Frankrike via Charles de Gaulle flygplatsen och en inresa till den lilla flygplatsen i Le Touquet i norra Frankrike.

Resestämplarna i Max Serwins sydafrikanska pass där han kallade sig ”Luan” i förnamn.

Sydafrikanskt pass

Det andra passet som Max Serwin använde under flykten är ett sydafrikansk pass som den ungerska gränspolisen i Beregsurány lade beslag på när han flydde vid gränsövergången mot Ukraina.

I det sydafrikanska passet hette Max Serwin ”Luan” i förnamn och påstods vara född den 13 juni 1978.

Passet är utfärdat den 11 augusti 2014 och giltigt till och med den 10 augusti 2024. Här använde han efternamnet Govender och förnamnen Luan Nkosana samt född i Sydafrika.

LÄS MER: Stort missbruk av svenska pass

De sex resstämplarna visade på in och utresa i bland annat Zimbabwe och Moçambique.

Stämplar från det sydafrikanska passet.

Serwin betalade 40 000 kronor för flykten

Den ungerska polisens kartläggning visar bland annat att Max Serwin erbjöd en ukrainare 4 000 euro vilket motsvarar ungefär 40 000 svenska kronor - mot att han skulle hjälpas genom Europa in i Ukraina. Den ungerska polisutredningen visar också att Max Serwin fick hjälp av mannen att ta sig till Budapest i Ungern där de sammanstrålade med två andra ukrainska medborgare som skulle hjälpa honom över gränsen.

Nu sitter affärsmannen Max Serwin i ungerskt häkte i avvaktan på transport till Sverige och en planerad häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt.

De formella mistankarna mot Max Serwini Sverige gäller grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I samtliga fall förnekar han brott.

LÄS MER: Efterlyste affärsmannens lyxliv under husarresten