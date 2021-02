Pengarna bakom Perrellis överdådiga liv med maken

Charlotte Perrelli och maken Anders Jensens liv präglas av höga inkomster, lyxbilar och fastigheter värda över 100 miljoner kronor.

Men inte ens Charlotte Perrelli har varit ekonomiskt opåverkad det senaste året.

– Eftersom jag inte har gjort ett enda artistjobb så kommer det inte in några pengar där. Men jag har klädkollektioner, en skönhetskollektion, en webshop, you name it, säger hon inför lördagens deltävling i Melodifestivalen.

Vi har granskat parets ekonomi som bland annat medgav att de kunde köpa ett hus till svärmor för nio miljoner kronor under coronakrisens 2020.