Pengaregnet över Ivanka och Jared

Donald Trumps dotter Ivanka och hennes make Jared Kushner avböjde att motta en lön medan de tjänstgjorde i Vita huset. Orsaken beskrivs delvis handla om att de ville kringgå lagstiftningen som ska verka mot nepotism.

Men det gick ingen nöd på paret under åren vid presidentadministrationen. Organisationen Citizens for responsibility and ethics in Washington, CREW, har gått igenom deras ekonomi under åren i Vita huset.

Paret har dragit in mellan 172 till 640 miljoner dollar – mellan 1,4 och 5,3 miljarder kronor – sedan Ivanka anslöt som rådgivare till sin far i mars 2017.

Bland inkomsterna märks intäkterna från familjens hotellverksamhet. Ivanka Trump mottog exempelvis 13 miljoner dollar för sin andel i Trump hotel i Washington.

Paret såg också till att besöka hotellet 23 gånger under sin tid vid Vita huset.

Visade upp sig på hotellet

Men hotellverksamheten var långt i från den enda inkomstkällan för stjärnparet. Och definitivt inte den mest kontroversiella. Under sin tid i Vita huset lyckades Ivanka Trump få en rad nya avtal med Kina respektive Ryssland för sina varumärken.

Efter en middag med president Xi Jinping fick Ivanka Trump Marks LLC 16 registrerade varumärken i Kina, däribland för röstningsmaskiner. Organisationen CREW har följt upp hennes arbete med varumärkesregistreringar och hittat totalt 28 utländska avtal för varumärken som tillkommit under tiden i Vita huset.

Jared Kushner gick inte heller lottlös. Han har haft omfattande intäkter från sin fastighetsverksamhet. CREW anklagar även honom för att ha brutit mot lagen om intressekonflikter. Det genom att han var delägare i bolaget Cadre, som drog nytta av Vita husets reform Opportunity Zones. Värderingen av Kushners andel steg kraftigt efter reformen: Från mellan 5 till 25 miljoner dollar till uppåt 50 miljoner dollar.

