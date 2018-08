Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: HANNA FRANZéN / TT

Socialdemokraterna

Under Almedalsveckan lanserade partiet förslaget om höjd pensionsavgift, vilket "på sikt" ska bidra till att ge pensionärerna 1 000 kronor mer i plånboken. Sedan tidigare har man aviserat en höjning av pensionerna med 600 kronor och sänkt skatt med 4 200 kronor per år för en pensionär med en månadsinkomst på 25 000 kronor. Till år 2020 lovar man att hela skatteklyftan mellan lön och pension ska vara borttagen.

Partiet vill att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs.

I förra veckan aviserade man också höjd kapitalskatt för en miljard kronor, utan att specificera vilken skatt som avses. Det handlar dock inte om en höjning av skatten på investeringssparkonton, enligt partiet.

Moderatledaren Ulf Kristersson. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Moderaterna

Ett nytt jobbskatteavdrag ska enligt partiets förslag innebära omkring 400 kronor i månaden mindre i skatt för den som tjänar 20 000 i månaden, men 700 i månaden för den med 40 000 kronor i lön. Skillnaden beror på att partiet också vill höja brytpunkten för när man ska börja betala statlig inkomstskatt.

Moderaterna har dock också lagt fram förslag för att täppa till klyftan mellan skatten på lön och pension. Enligt partiet får pensionärer 200 till 300 kronor extra kvar i plånboken om pensionen ligger mellan 13 000 till 17 000 kronor i månaden.

Partiet vill också höja taket i rut till 75 000 kronor per person och år. Vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och sänka taket i a-kassan till 760 kronor de 100 första dagarna, därefter till 680 kronor per dag. Vill att sjukpenningsnivån ska vara 75 istället för 80 procent från dag 90, och 70 istället för 75 procent från dag 365. Vill införa ett bidragstak.

Liberalernas partiledare Jan Björklund. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Liberalerna

Partiet har föreslagit ett paket med höjt bostadstillägg samt rätt att jobba kvar längre med lägre skatt. Från 63 års ålder vill partiet införa ett särskilt jobbskatteavdrag. Vill höja brytpunkten för statlig skatt och slopa värnskatten.

Liberalerna vill också förändra reavinstsbeskattningen på bostäder och vill avskaffa dagens skatt på uppskovsbeloppet. Dessutom är partiet det som tydligast tagit ställning för ett nedtrappat ränteavdrag. Man vill också höja taket i rut till 75 000 kronor per år samt göra det möjligt att spara upp till 100 000 kronor skattefritt på investeringssparkonton och införa skattegynnat bosparande.

Vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och sänka taket i a-kassan till 760 kronor per dag de 100 första dagarna, därefter 680 kronor per dag.

Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kristdemokraterna

Vill ta bort skatteklyftan mellan pension och lön. Föreslår riktade skattelättnader för föräldrar. Enligt partiet blir effekten av det förslaget sänkt skatt för barnfamiljer med 1 000 kronor per månad, eller 500 kronor per förälder. Partiet föreslår också dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa, unga, nyanlända och äldre över 64 år. Vill ta slopa senaste höjningen på ISK och införa skattegynnat bospar.

Partiet vill också att taket för uppskovet på reavinstsskatten tas bort permanent. Dessutom vill man trappa ned ränteavdraget och höja taket i rut till 75 000 kronor. Vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och sänka taket i a-kassan till 760 kronor per dag de 300 första dagarna, därefter 680 kronor per dag.

Centerpartiets ledare Annie Lööf. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Centerpartiet

Centerpartiet lyfter själv fram skattesänkningar riktad mot personer med låga inkomster som det viktigaste plånbokslöftet. Enligt partiet ger förslaget 2 000 kronor mer i plånboken per år till de som arbetar.

Centerpartiet vill också sänka skatten på pensioner. För 2018 innebar Centerpartiets budget att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3500 kronor mer i plånboken per år, enligt partiets egna beräkningar.

Man vill också se sänkt reavinstskatt på bostadsförsäljningen, se över ränteavdraget och höja taket i rut till 75 000 kronor. Vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och sänka taket i a-kassan till 800 kronor per dag.

Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Gustav Fridolin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Miljöpartiet

Enligt partiet självt är dess viktigaste plånboksfråga att göra det billigare att konsumera hållbart. Detta genom att göra det billigare att reparera prylar, köpa begagnat och hyra. Man vill också göra det dyrare att köpa kött där antibiotika använts.

Miljöpartiets mål att skatteklyftan mellan lön och pension ska vara avskaffad 2020. Partiet vill också se över ränteavdraget.

Miljöpartiet vill höja underhållsstödet med 200 kronor per barn och införa en tredelad föräldraförsäkring. Vill på sikt höja taket i a-kassan.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill höja skatten för höginkomsttagare, genom att jobbskatteavdraget ska få mindre effekt än i dag på högre inkomster. Pengarna vill man använda för att sänka inkomstskatten för alla som tjänar 30 000 kronor i månaden, med 237 kronor i månaden.

Man vill också införa en ny förmögenhetsskatt på förmögenheter över fem miljoner kronor. Partiet vill också återinföra fastighetsskatten, som man vill ska uppgå till 1,5 procent av taxeringsvärdet som överstiger 4 miljoner kronor. V vill också sänka ränteavdraget, skrota rut-avdraget och fasa ut rot-avdraget. Vill ha avdragsrätt för avgiften till a-kassan och slopa nedtrappningen av ersättningen efter 100 dagar. Man vill också höja taket för sjukpenningen.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Sverigedemokraterna

Även Sverigedemokraterna vill sänka skatten, och det för både löntagare och pensionärer. För ett hushåll med två arbetande vuxna med en månadslön på vardera 30 000 kronor blir skattelättnaden omkring 650 kronor per månad, enligt partiet. Om båda tjänar 20 000 kronor blir skattelättnaden omkring 470 kronor per månad.

Vill trappa ned ränteavdraget och höja taket i rut till 50 000 kronor. Vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Är för höjt tak i a-kassan till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna, därefter 800 kronor per dag. Vill införa engångsbidrag till förstföderskor och se över flerbarnstillägget. Återställd skattenivå på ISK och införa ett avdragsgillt sparande på upp till 6 000 kronor per år.

