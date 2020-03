Orterna som drabbas när besöksnäringen slår igen

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och forskar kring regional utveckling, städer och kreativitet.

I en text på Vertikals skriver hon om coronavirusets effekter för viktiga inkomstkällor hos landets kommuner.

– Många hotell och restauranger gapar nu tomma. Konferenser har ställts in. Konserter likaså. Effekterna kommer att bli märkbara under en lång tid framöver, skriver Charlotta Mellander.

Inte alla svenska kommuner är lika beroende av besöksnäringen, skillnaderna i andelen som jobbar inom denna sektor skiljer sig rejält från kommun till kommun.

I sin artikel har Mellander tittat närmare på hur representationen av hotell, vandrarhem, stugbyar, restauranger, barer och pubar ser ut i de olika kommunerna.

Mest beroende av besökare

Med uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) kan man få en bild av vilka kommuner som är mest beroende av besökare.

Kommunerna i rött på kartan är de med högst antal invånare inom besöksnäringen – från 3,93 procent till 19,48 procent av alla som arbetar:

KÄLLA: SCB

– Det är relativt lätt att se hur dessa röda områden är överrepresenterade i norra delarna av landet liksom i flera av våra kustkommuner, skriver Charlotta Mellander.

Åre är den kommun med flest invånare inom sektorn – nästan var femte person jobbar inom besöksnäringen.

Strömstad (10 procent) och Borgholm (9 procent) är andra kommuner där turismen har en avgörande betydelse.

– Många av de platser som hamnar högt på listan är med andra ord mindre kommuner som ändå klarat sig relativt väl i en tid av urbanisering tack vare sin turism.

Här finns knappt turism alls

Lägst grad anställda inom besöksnäringarna finns i Gnosjö (0,54 procent), Essunga (0,59), Bjuv (0,62), Mönsterås (0,73 procent) och Tranemo (0,76 procent).

Storstäderna Stockholm (4,97 procent), Göteborg (4,27 procent) och Malmö (4,19 procent) ligger också högt upp på listan.

– Många mindre platser kommer att påverkas hårt. Här har ofta besöksnäringen varit en nyckel för att klara sig i en tid då många flyttar till städer. Då har man under perioder kunnat låna in befolkning som fortsatt att hålla den lokala ekonomin i gång. Om den här perioden blir långvarig kommer med all sannolikhet många av dessa mindre platser att påverkas ordentligt, skriver Mellander.

