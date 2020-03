Nytt krispaket på SAS: ”Ska vända på varje sten”

I ett internt e-postmeddelande till sina anställda meddelar SAS nya sparåtgärder i spåren av coronakrisen.

– För att kompensera den kraftiga minskningen av intäkterna har vi ett akut behov av att sänka kostnaderna, skriver Torbjörn Wisth.

Han säger att alla chefer nu har fått tydliga instruktioner om att ”vända varje sten” för att hitta besparingar som kan ”ha en omedelbar effekt”.

Detta införs omedelbart, enligt intermejlet:

Stopp för ett antal IT- och marknadsföringsprojekt.

Konsulter tas bort.

Alla kostnader som inte behövs för att upprätthålla en säker drift kapas.

2 000 inställda flygningar

I går berättade vi att SAS-ledningen jobbar med ett omfattande panikprogram för att linda de ekonomiska effekterna av det minskande resandet med inställda flighter.

Bland annat har man beslutat at ställa in 2 000 SAS–flighter i linjenätet under mars månad. Beslutet låg utanför det redan beslutade flygstoppet som SAS tagit angående till Kina och Hongkong.

TV: ”SAS drar ner på kapacitet för att minska förlusterna”