Nya dystra siffrorna visar varslet i april

– Antalet personer berörda av varsel om uppsägning fortsätter att växa med mycket höga tal. Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Flest personer som varslats sedan krisen inleddes i början av mars arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och transport.

Den senaste veckan, 27 mars–3 april, har omkring 13 000 personer skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

122 000 har skrivit in sig

Under april har inskrivningstakten legat på en jämn nivå. Totalt under mars och april har omkring 122 000 personer skrivit in sig som arbetssökande.

– Arbetslöshetens utveckling beror på hur långvarig krisen blir. Bedömningen är att vi kan få en topp i sommar med en arbetslöshet runt 11 procent. Men vi kommer se stora skillnader i arbetslösheten både geografisk och mellan olika yrkesgrupper. För den som övervägt att utbilda sig eller att ställa om sitt yrkesliv kan det här vara rätt tid, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

200 000 kan bli långtidsarbetslösa

Under förra måndagen kom Arbetsförmedlingen med en ny beräkning för hur många som riskerar att bli långtidsarbetslösa på grund av coronakrisen.

Enligt prognosen kan det handla om 200 000 personer som kan bli utan arbete under en längre tid.

– Cirka 150 000 personer har varit arbetslösa ett år i dag. Corona-krisen gör att ytterligare 70 000 riskerar att hamna där, säger Annika Sundén till Sveriges Radio då.