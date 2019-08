Under fem veckor har entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip befunnit sig nere på den Franska rivieran. I en stor villa i Saint-Tropez har hon njutit av ledigheten. Allt från restaurangbesök på stranden till bad i poolen med barnen, som hon har haft varannan vecka, har visats upp på bloggen.

”Vi har verkligen mysiga och roliga kvällar tillsammans. Antingen går vi ut eller så äter vi hemma och har filmkväll sent hela gänget”, beskriver Löwengrip sin solsemester på sin blogg.

Romans med fastighetsmiljardären Erik Selin

Isabella Löwengrip har flera gånger lämnat den Franska rivieran för resor till Sverige. Här har hon bland annat besökt Almedalsveckan och Båstad.

Under politikveckan på Gotland visade hon upp sin romans Erik Selin, 51, på Instagram.

Fastighetsmiljardären syntes senare tillsammans med Löwengrip i Saint-Tropez. De fångades bland annat på bild efter att ha besökt den exklusiva guldkrogen Jaan som ligger ombord på en yacht utanför hamnen. På bilderna går de två hand i hand med ögonen på varandra.

I slutet av juli sågs Isabella Löwengrip på Elton John Aids foundation-gala, den också i Frankrike. På bloggen beskrev hon kvällen som fantastisk med välkomnande tal från Elton John och uppträdande av sångaren Chris Martin.

Isabella Löwengrip flyttar till New York

Men hon har inte helt varit ledig från jobb. I inläggen har man kunnat läsa om hennes jobb, där hon bland annat haft samtal med USA där hennes nya kontor för den nya byrån, som ägs av Löwengrip Invest, ligger.

Det var i april i år som Isabella Löwengrip hittade lokalen till sitt bolag. På 55:e gatan, mitt på Manhattan, i New York.

”Lokalerna är SÅ fina. Inrett med svenskt tenn, utsikt från 29:e våningen och så finns ett stort gym som Casall har inrett. Perfekt”, skrev hon på sin blogg om kontoret.

Pendla mellan USA och Sverige

I går var det sista dagen på semestern och i dag anordnar Löwengrip Invest en kick off. Det firas på ett slott med lunch, möten, middag och häng, skriver hon på sin blogg.

I morgon flyger delar av bolaget till New York och där ska den nya byrån etableras. Förutom det får hon även tillgång till sin nya lägenhet. Lyan ligger vid Central Parks östra sida och har tre sovrum och tre badrum. Löwengrip kommer både att spendera tid i New York och hemma i Sverige under barnveckorna.

”På tisdag eftermiddag kommer jag att sätta i nycklarna till lägenheten på Upper East. Livet! Jag är så stolt och glad. Allt går.”

”Behöver befinna mig i världens största ekonomi”

Löwengrip Invest har, åtminstone initialt, löst kontorsplats genom den svensk-amerikanska handelskammaren i New York, på avdelningen Gateway.

I samband med att Löwengrip sommarpratade 24 juni tidigare i år meddelade hon att det var hennes sista framträdande för svenska medier.

– Jag har som mål att bli världens mäktigaste näringslivskvinna och då behöver jag befinna mig i världens största ekonomi, sa hon till SVT Nyheter då.

