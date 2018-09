Nordeas mobilbank fungerar inte

”Mobilbanken är inte tillgänglig”.

Det meddelandet möter just nu de Nordeakunder som försöker logga in hos banken via telefonen.

Inloggningen slutade fungera vid 11-tiden på förmiddagen. Det finns ingen prognos för när det går att logga in igen.

– Teknikerna har fullt fokus på att lösa det så fort som möjligt, säger Nordeas presschef Afroditi Kellberg.

Internet- och telefonbanken fungerar

Det är ännu oklart vad felet beror på.

– Vi gör alltid en utredning efteråt när ett tekniskt fel har uppstått. Det kommer vi att göra den här gången också.

Internetbanken, som nås via datorn, och telefonbanken hos Nordea fungerar som vanligt.