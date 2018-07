Nordea bättre än förväntat

Nordeas rörelseresultat blev 1328 miljoner euro, motsvarande cirka 13,5 miljarder kronor, för andra kvartalet – tre procent högre än analytikernas förväntningar.

Det går att jämföra med 1010 miljoner euro för motsvarande period i fjol.

– Under kvartalet har vi sett tecken på en högre affärsaktivitet på några av våra kärnmarknader. Utlåningsvolymerna har stabiliserats och har vänt upp i vissa sektorer, och det går bra för vår kapitalmarknads- och rådgivningsverksamhet, medan sparrelaterade avgifter och provisioner samt utlåningsmarginalerna på privatsidan förblir under press, skriver vd:n Casper von Koskull i ett pressmeddelande.

Intäkterna steg till 2541 miljoner euro, vilket är två procent under förväntan, jämfört med 2407 miljoner euro motsvarande period året före.

Nordeas pessimism för 2018

Kostnaderna sjönk till 1154 miljoner euro, från 1291 miljoner euro samma period förra året.

”Detta kvartal har vi börjat se att vårt arbete för att öka kundnöjdheten ger resultat, och vi ser tecken på högre affärsaktivitet på både företags- och privatsidan", skriver Casper von Koskull vidare.

Lite pessimism kan dock skönjas i delårsrapporten för återstoden av 2018, jämfört med 2017.

"Även om vi förväntar en viss måttlig tillväxt under återstoden av året, givet avmattningen under första halvåret 2018, är det osannolikt att de återkommande intäkterna 2018 når samma nivå som under 2017", skriver Casper von Koskull.

Nordea ska flytta huvudkontoret till Finland i höst.