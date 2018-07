Det var under måndagen som internationella medier först rapporterade om att Oscar Olsson i juli lämnat sin vd-roll på H&M:s startup-varumärke Nyden, som han varit med om att grunda.

Nyheten släpptes via nätverket Linkedin

Det innebär att han bara haft vd-posten i tre månader innan han lämnade den. Nyheten kom via hans sida på karriärnätverket Linkedin – där han avslutat positionen som vd i sitt cv.

– Det stämmer att Oscar Olsson har lämnat sin roll på Nyden men han är fortsatt anställd inom H&M-gruppen, säger Jeanette Mattsson, presstalesperson, till Dina Pengar.

Vem kommer att efterträda honom?

– Det vet jag inte.

Rapporterade direkt till Karl-Johan Persson

Tre månader efter lanseringen så lämnar han sin roll och det finns ingen efterträdare, vad beror det här på?

– Den informationen som jag precis gav är den som jag kan ge dig.

För närvarande står det på Oscar Olssons Linkedin-sida att han är Creator and Head of Innovation Lab, hos H&M.

I rollen har han rapporterat direkt till H&M:s vd och storägare, Karl-Johan Persson.

Titeln han dock haft sedan januari 2017, enligt beskrivningen. Alltså innan han började jobba med Nyden i augusti samma år.

Behöver bara två timmar sömn per natt

Kan du berätta något om Oscar Olssons nya roll?

– Nej, men om du har fler frågor kan du skicka ett mejl så tittar jag på det, säger Jeanette Mattsson.

Nyden riktar sig till 80- och 90-talister, millenials, och har bland annat haft designsamarbete med skådespelerskan Noomi Rapace.

Det rapporterades i slutet av förra året om att medieprofilen Alexander Bard haft en roll som "husfilosof" för Nyden – vilket orsakade kritik på grund av han uttalanden i samband med #metoo-uppropet.

Oscar Olsson behöver bara två timmar sömn

– Ingen feministbrud i världen kan få mig att förlora ett enda uppdrag, kommenterade Alexander Bard kritiken.

I en intervju med New York Magazines, från december 2017, The Cut berättade Oscar Olsson att han upprepar mantran 45 minuter om dagen, att han läser så många böcker som möjligt och att han bara behöver två timmar sömn per natt.

Han berättade även om sin syn på framtidens varumärken:

– I det här framtida samhället, för vilket varumärke eller leverantör som helst, kommer du behöva omfamna det faktum att makten inte är i dina händer. Maktbalansen har ruckats till vad vi kallar stammar, sa han till tidningen.