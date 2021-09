Så kan du bli rik på aktier & fonder – följ Mot miljonen

Lär dig knepen som gör dig smartare på börsen och få veckans hetaste aktietips – direkt i din inkorg.

Signa upp dig för Mot Miljonens nyhetsbrev här. OBS! Du måste vara Premium-kund för att få nyhetsbreven.

Michaela Berglund och Marcus Lindblad är Mot miljonens aktieexperter.

Varje vecka kommer de att ge sina tips och analyser kring hetaste frågorna och snackisarna på aktiemarknaden.

En gång i veckan får alla som tecknat Premium chansen att chatta med Michaela och Marcus.

Michael Berglund: ”Man måste hålla sig uppdaterad”

Michaela Berglund är vd för Feminvest. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Michaela – berätta om dig själv och din bakgrund!

– Jag är en nyfiken, målmedveten och orädd person som tycker världen och möten med människor är spännande. En drivkraft är att hela tiden utmana mina tidiga erfarenheter. Jag tycker att mitt eget arbete får ytterligare en dimension när jag i en positiv anda får påverka och bidra till att göra världen lite bättre och det ledde mig till rollen som vd för Feminvest, Jag vill visa andra att de kan på samma sätt som jag kan.

När fick du ögonen för börsen?

– Jag gjorde mina första investeringar under våren 2008, precis innan finanskrisen bröt ut. Kanske en av mina viktigaste lärdomar, jag är tacksam för att den kom så pass snabbt inpå mina första placeringar innan jag hann förlora något väsentligt: Stå för dina egna investeringsbeslut och investera inte något som du kan förlora.

Vad är roligast med börsen?

– Den representerar för mig aspirerande bolag, entreprenörer och anställda med högt ställda mål, samt innovation och ekonomisk tillväxt. För mig som nyfiken och ambitiös person är det en otrolig källa till att följa med, förstå och analysera vad som händer i världen från ett helikopterperspektiv och i enskilda händelser.

Min bästa och sämsta investering Namn: Michaela Berglund Gör: Vd för Feminvest, som beskrivs som Sveriges i dag största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med närmare 25.000 medlemmar. ”Företagets ambition är att jobba för mer jämställt ägande och samhälle”, skriver man. Min bästa investering: ”De senaste fem åren har mina placeringar i investmentbolag, teknikbolag och hållbarhet gett bäst avkastning.” …och min sämsta: ”De jag gjorde i 2008, jag sålde innehav i fina svenska bolag på botten, utan att lite senare få perspektiv på mitt eget beteende.” Visa mer

Och svårast?

– Den största utmaningen är att du måste hålla dig uppdaterad, lära dig nya saker hela tiden, det är omöjligt att fatta perfekta investeringsbeslut som alltid ger avkastning. Det utmanar men tvingar dig också att reflektera över dina egna känslor och ditt agerande.

Marcus Lindblad: ”Det ska vara enkelt att komma igång”

Marcus Lindblad driver sajten SparaCash.se och är expert i Mot miljonen.

Marcus Lindblad driver sajten SparaCash.se. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Berätta om dig själv och din bakgrund, Marcus!

– Mina dagar går mestadels åt att följa börsen och att inspirera privatpersoner med att spara långsiktigt i aktier och fonder. När jag tog studenten från gymnasiet som 19-åring ville jag lära mig att investera mina pengar i stället för att samla dem på sparkonto där man inte fick någon ränta. Jag gick då med i unga aktiesparare och lärde mig extremt mycket om börsen på kort tid. Följde börsen slaviskt näst intill dagligen och det gör jag ännu i dag. Jag insåg efter ett par år att många inte vågar investera sina pengar eftersom det är så höga trösklar och överflödig information på nätet om hur börsen fungerar. Därför valde jag att starta SparaCash.se med mål att göra det enkelt att komma i gång och lära sig hur man investerar sina pengar i aktier och fonder som nybörjare.

När fick du upp ögonen för börsen?

– Som barn hade jag hört talats om fonder och aktier genom börssidorna i tidningen. När jag och mamma gick till banken fick hon råd om att köpa Rysslandsfonder till mig för mina sparpengar. Rysslandsbörserna kraschade kort därefter och hon såg mina sparpengar tappa värde – givetvis så sålde hon fonderna på absoluta botten. Jag fick själv upp ögonen för börsen som 19 åring efter att jag tagit studenten från gymnasiet. Jag hade då börjat sommarjobba och tjäna mina första riktiga månadslöner.

Vad tycker du är roligast med börsen?

– En rolig sak med börsen tycker jag är att upptäcka nya innovativa företag som kanske finns väldigt nära en i vardagen, men som man kanske vanligtvis hade gått miste om. På börsen kan man snabbt upptäcka nya företag som innoverar och påverkar oss människor och världen i helhet. Sen är det ju givetvis väldigt roligt när man tjänar pengar och bygger upp en ekonomisk frihet. Det bästa med börsen är ju att man får sina pengar att växa bara man har tålamod och inte stressar.

Min bästa och sämsta investering Namn: Marcus Lindblad. Gör: Driver sajten Sparacash.se. Min bästa investering: ”I ren avkastning är det Sinch så här långt. Men mycket kan förändras över tid.” …och min sämsta: ”Jag har gjort många dåliga investeringar, långt många fler än bra investeringar. De bra investeringarna väger dock upp och tar ut de dåliga investeringarna. Lärdomsmässigt skulle jag säga NeuroVive (som nu heter Abliva på börsen) där jag inte riktigt förstod vad de gjorde – och senare föll på målsnöret i någon studie och kraschade med 50 procent vid börsöppningen. Rent i kronor sett är nog min sämsta investering Catena Media som jag gick in i på den absoluta toppen i maj 2018. Visa mer

Vad är svårast med börsen?

– Det är nog är att ha is i magen och våga investera när det gör ont i magen. När det är blodigt på börsen så är man orolig för hur länge det kommer vara blodigt. Men bra företag går oftast inte under utan klarar sig genom kriser och några år senare tittar man tillbaka och tänker ”attans att jag inte köpte mer under kraschen”. Tålamod är nog det absolut svåraste med börsen.

OBS! Informationen i den här artikeln ska inte ses som köpråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid är förknippade med risk. Du kan förlora delar av eller hela din investering.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.