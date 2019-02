Miljardärsdotter i dispyt om bygge av takterrass

Rekordhuset blev miljardären Katarina Martinsons blivande bostad när hon 2017 köpte huset för 125 miljoner kronor vilket gjorde fyrvåningshuset till sveriges dyraste inköpta hus det året. Hon slog därmed grannen, industrimannen Carl-Henric Svanberg, som året innan köpt ett eget townhouse för 120 miljoner kronor, ett hus som han i dagarna flyttat in i med sitt bohag efter två års mycket omfattande ombyggnad.

Familjen Lundberg är en av Sveriges mäktigaste finansfamiljer. Katarina Martinson, 37, och hennes syster Louise Lindh, 39, stod förra året på 25 plats bland Sveriges miljardärer och var goda för 11 miljarder vardera enligt en uppskattning som gjordes av Veckans Affärer.

De är arvtagerskor till ett av Sveriges största företagsimperier, Lundbergs, där pappa Fredrik Lundberg är styrande Båda systrarna har på senare år flyttat fram sina positioner vilket tas som ett tecken på att det är ett generationsskifte i antågande.

Ombyggnaden av Katarina Martinsons townhouse i centrala Stockholm pågår för fullt. Men kommunens tjänstemän vill sätta stopp för den önskade takterrassen. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Ombyggnad pågår för fullt

Paret Katarina och Carl Martinson – son till stjärnadvokaten Thomas Martinson – försöker nu återställa 125–miljonershuset invändiga stil delvis till den stil som rådde när byggnaden uppfördes i början av 1900-talet, fast nu i modern tappning. Ombyggnaden pågår för fullt, tryckluftsborrarnas öronbedövande ljud ekar i kvarteret, byggställningarna är på plats och säckar med rivet byggskräp samlas utanför.

Prislappen för byggprojektet väntas med råge slå Svanbergs ombyggnad som uppskattades till 50 miljoner kronor. Tidigare bedömdes Martinsons ombyggnad kunna kosta uppskattningsvis 30 miljoner kronor.

– Du får nog dubbla detta, säger en expert som tittat på ritningarna.

Räkna med att Katarina Martinsons kompis, prinsessan Madeleine med maken Chris, dyker upp den dag paret Martinson flyttat in på den ståndsmässiga adressen.

LÄS MER: Madeleines vän köper Sveriges dyraste hus

Carl och Katarina Martinson. Foto: LEIF R JANSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Hela våningsplanet rivs ut

Byggnaden uppfördes 1917–1919 efter ritningar av arkitekten Gustaf Adolf Falk som ritat flera hus i Stockholm. Huset uppfördes ursprungligen som bostadshus, men kom senare att kontoriseras och såldes av mediekoncernen Aller Media till Katarina Martinson.

Men sedan de ursprungliga ritningarna gjordes av arkitekten Per Öberg har Katarina Martinson kommit på andra tankar när det gäller lyxombyggnaden av huset. Det gäller våningsplanet högst upp i huset som ska byggas om från ett sunkigt ventilationsrum till en toppmodern sovrumsavdelning.

Våningsplanet rivs ut och görs om till sovrum med öppenspis, exklusivt påklädningsrum/dressingroom, en lyxigare variant av ”walk in closet”, och ett väl tilltaget badrum med både badkar och dusch.

Tanken var också en liten terrass dit man skulle kunna gå direkt från sovrummet. Men stadsbyggnadskontoret slog då fast att altanen skulle inkräkta på byggnadens karaktär. Med tanke på att huset är ”blåklassat” av Stockholms stadsmuseum så blev det stopp för planen att riva upp för en altan. Däremot gav stadsbyggnadskontoret klartecken för tre små kupor för ljusinsläpp.

Men nu när den gigantiska ombyggnaden är igång, där hela huset blåses ut invändigt, vill Katarina Martinson via den anlitade arkitekten ändra utformningen och bygga en breda takkupa med den tidigare önskade takterrassen in mot gården. I komplettering till den gamla ansökan skriver arkitekten Per Öberg att ” Man återskapar ursprungliga interiörer. I samband med detta vill vi utnyttja vinden på ett sätt som ger bra bostadsrum”.

Byggplanen som tjänstemännen vill stoppa. Inom det rödmarkerade området vill Katarina Martinson ha en takterrass och en större takkupa.

”Ansökan beviljas inte”

Men så kom bakslaget.

”Stadsbyggnadskontoret har granskat de handlingarna som hittills har lämnats in och konstaterar att din ansökan inte kommer att beviljas”.

Alltså avslag.

Beslutet är undertecknat av Jesper Magnusson, handläggare på stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Handlingen är daterad den 22 januari i år.

Tidigare har även Stockholms Stadsmuseum signalerat sitt starka ogillande mot byggplanerna. Förslaget ansågs ”utgöra en förvanskning av husets arkitektur”.

Det blir nu den politiskt tillsatta stadsbyggnadsnämnden i Stockholm som får avgöra om Katarina Martinson ska få sin drömterrass eller inte.

LÄS MER: Här är de 18 rikaste svenskarna under 40

Så här ska Katarina Martinsons gigantiska towonhouse se ut efter ombyggnaden. Foto: Heln Rasmusen

”Bredare takkupa bedöms olämpligt”

Men det ser dystert ut. I yttrandet till nämnden står tjänstemännen kvar vid sitt ställningstagande: ingen terrass och bred kupa.

”Att göra en bredare takkupa med tillhörande takterrass bedöms olämpligt med beaktande av byggnadens synnerligen höga kulturvärde”.

Vidare:

”Takterrasser och breda takkupor är främmande inslag i den ursprungliga arkitekturen och minskar byggnadens historiska avläsbarhet och kulturhistoriska värde”.

Katarina Marinsons takterrassärende ska avgöras under våren.