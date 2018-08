Jobba längre

Att jobba längre har tre fördelar:

Du fortsätter att spara till din pension som därmed blir högre. Du tjänar helt enkelt in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba. Dessutom kommer summan du tjänat in under åren fördelas på färre pensionsår, vilket

ger mer kronor per månad. Den sammanlagda effekten kan uppskattas till ungefär 7–8 procent mer i pension för varje år som du väljer att

skjuta upp pensionsuttaget.

Du betalar mindre skatt på din lön från och med det år du fyller 66.

Exempel:

Du har en inkomst från lön på 20 00 kronor i månaden. Med skattetabell 32

betalar du 4 164 kronor fram tills du är 65 men endast 2 179 kronor från och med året du fyller 66. En skillnad på 1 985 kronor i månaden vilket blir 23 820 kronor på ett år.

Du betalar mindre i skatt på din pension från det år du fyller 66 om du tjänar mer än 17 000 kronor i månaden. Är du född 1952 och tidigare och har en pension på högst 17 000 kronor i månaden är skatten densamma som för

löneinkomster för den som är under 66 år.