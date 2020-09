• 29 nov 2018

Kammaråklagare Lars Magnusson får ett mejl från en advokat. Advokaten skriver på uppdrag av sin klient: polisens hemliga vittne i jakthärvan. Advokaten berättar att hans klient är orolig för vad som kan hända när han (maken) släpps fri.

• 20 december 2018

”Jag har känt mig ensam, utlämnad, pressad och utsatt i kontakter med polis i den pågående utredningen om jaktbrott, skriver hemliga vittnet i ett brev adresserat till kammaråklagare Lars Magnusson. Hon skriver vidare att hon inte tänker medverka i polisutredningen med några ytterligare förhör och ”utnyttja min rätt att inte vittna”.

• 4 februari 2019

”Min berättelse gällande jaktbrottshärvan i Västmanland”, lyder rubriken på ett flera sidor brev om där hon tar tillbaka alla anklagelser.

Tvärvändningen den 26 september 2019

Från att ha varit polisens hemliga vittne är kvinnan nu plötsligt på ”andra sidan”, som misstänkt för medhjälp till föreberedelse till grovt jaktbrott och medhjälp till förgöring. Det är brott som kan ge henne fängelse.

Från förhöret sedan hon tagit tillbaka alla utpekanden:

”Det här är så galet, så jag förstår att man inte förstår det här men jag försöker förklara att jag kan inte annat än be om ursäkt för det jag dragit in er i. Jag har bett XX (namnet på en av polisens utredare) om ursäkt också för allt det har medfört för er. Men det är en annan sak. Men det är värre att jag har dragit in alla andra i. Det är nära och kära och det är vänner och det kan jag bara beklaga djupt och så är det och du får ta det. Det får vara ett avslut med det. Det är min ursäkt och sedan hoppas jag att. Det får vara bra med det”.