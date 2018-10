Sänkt skatt för vinst vid bostadsaffär och bantat amorteringskrav ligger på mäklarnas önskelista till den kommande regeringen inför den nya mandatperioden, enligt Hemnets kartläggning som Dagens industri skriver om. Drygt 500 fastighetsmäklare har deltagit i undersökningen.

– Bostadsmarknaden är i stort behov av omfattande politiska reformer under den här mandatperioden. Under de senaste tio åren har inlåsningseffekterna på marknaden bara förvärrats och fler och fler stängs ute", säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Vill ha särskilt bosparande

Nationalekonomernas favoritreform, höjd fastighetsskatt, står dock inte högt i kurs hos mäklarna. Inte heller marknadsmässiga hyror är en särskilt populär reform.

Hos Fastighetsbyrån är hjärtefrågorna subventionerat bosparande och ökad rörlighet på marknaden, skriver DI. Mäklarbyrån Erik Olsson vill lösa inlåsningarna genom sänkta kostnader på uppskovet.

Också på Svensk Fastighetsförmedling vill man se nya uppskovsregler samt sänkt flyttskatt. Man vill också lätta på det skärpta amorteringskravet som infördes i år. Det innebär att den som tar ett lån på över 4,5 gånger inkomsten före skatt och samtidigt har ett lån som är över 70 procent av bostadens värde ska amortera 3 procent per år.

