JUST NU: Åtgärder för 107 miljarder

Så här ska pengarna fördelas:

Smittspridningen ska begränsas: 7 miljarder.

Konsekvenserna för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka: 67 miljarder.

Trygghet och omställning för den som blir arbetslös: 11 miljarder.

Fortsatt kamp mot samhällsproblemen: 22 miljarder.

Detta är några av åtgärderna som föreslås:

Höjd lägsta a-kassa:

Det lägsta beloppet som en person kan få vid arbetslöshet, grundbeloppet, höjs tillfälligt till i början av 2021. Detta från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag, eller från 8 000 kronor till 11 000 kronor. Ersättningen gäller för heltid. Har du arbetat deltid minskas beloppet proportionerligt.

Höjd högsta a-kassa:

Taket i a-kassan höjs också tillfälligt, från 900 kronor per dag till 1 200 kronor per dag. Det innebär att personer som har rätt till det högsta beloppet, vid en månadsinkomst på 33 000 kronor, får drygt 26 000 kronor, jämfört med 20 000 kronor tidigare. Detta gäller under de 100 första dagarna, sedan faller ersättningen till 17 000 kronor per månad.

Lättare att få a-kassa:

Det räcker nu att man har varit med i a-kassan i tre månader för att få full ersättning, i stället för tolv månader som det var tidigare.

Slopad karensdag:

Normalt får man ingen sjuklön under sin första sjukdag, men regeringen ändrar reglerna för karensavdraget så att alla får 700 kronor före skatt första dagen de är sjuka.

Möjligheten till korttidspermitteringar:

Regeringen har tillsammans med C och L presenterat flera åtgärder vars syfte är att hjälpa välfungerande företag att överleva den kris som förhindrandet av virusspridningen orsakat.

Den mest uppmärksammade är möjligheten till korttidspermitteringar. För den anställde innebär de nya reglerna att anställda kan gå ned 20, 40 eller 60 procent i arbetstid och ändå behålla över 90 procent av lönen samtidigt som företagets lönekostnad minskar med upp till hälften. Reglerna gäller under hela 2020 och beräknas kosta 300 miljarder.

Näringslivet:

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för de första 30 anställda under fyra månader är på plats, även egenavgifterna har satts ned. Staten kommer tillfälligt att ersätta arbetsgivarnas sjuklönekostnader och egenföretagare med F-skattsedel ersätts genom sjukpenning under dag 1 till 14 i sjukfallet.

Höjt fribelopp för studenter:

Som heltidsstudent har du tidigare inte fått tjäna mer än 91 624 kronor om du inte vill att studiemedlet ska minskas. Tanken är att vårdstudenter ska kunna hjälpa till i vården under krisen utan att de ”straffas” med minskat studiemedel.

Regionala pengar:

Regioner och kommuner tillförs generella resursförstärkningar för att klara av det ansträngda ekonomiska läget. Regeringen föreslår att 20 nya miljarder tillförs 2020, varav 12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Resurstillskotten bidrar till en god tillgång till vård, skola, omsorg och kollektivtrafik av hög kvalitet.

För den som blir arbetslös:

Arbetsförmedlingen föreslås få mer medel för att hantera en ökad arbetslöshet och säkerställa en likvärdig service i hela landet. Medel tillförs för att fler ska kunna delta i insatser som leder till arbete, som arbetsmarknadsutbildning, extratjänster samt stöd– och matchningstjänster. Därutöver föreslås fler platser på universitet och högskolor, yrkeshögskolan, yrkesvux och folkhögskolan.

Kampen mot smittspridning:

Kommunsektorn tillförs både riktade och generella medel för att hantera de omedelbara merkostnader som virusutbrottet medför. Prestationskraven i kömiljarderna tas bort tillfälligt. Även statliga myndigheter som deltar i att begränsa utbrottet ska ha de resurser de behöver.

Pengar till brottsbekämpning:

Regeringen föreslår att rättsväsendet stärks med tillskott till bland annat Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Domstolar, inklusive Migrationsdomstolarna. Medel föreslås tillföras Säkerhetspolisen, Datainspektionen och Tullverket.

Miljön:

Regeringen föreslår en utökning av stödet för installation av solceller för att möjliggöra att fler kan beviljas stöd. Regeringen föreslår också en satsning på gröna jobb och en förstärkning av stödet för produktion av biogas.