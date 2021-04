Magdalena Andersson: Då tar svensk ekonomi fart igen

Hon sade att den ekonomiska tillväxten i Sverige väntas bli svag i början av året, givet att antalet smittade har ökat och restriktioner har satts in.

– Men vi ser ljuset i tunneln, sade finansministern, och hänvisade till att vaccinleveranserna nu väntas öka betydligt, och det kommer i sin tur att bidra till att den ekonomiska tillväxten tar rejäl fart under hösten.

– Vi tror att tillväxten tar fart under andra kvartalet, men framför allt under andra halvåret, sade Magdalena Andersson.

Hon sade också att de svenska statsfinanserna har klarat påfrestningarna från pandemin.

Finansministern sade vidare att den svenska arbetsmarknaden visade motståndskraft under hösten.

Under våren har utvecklingen blivit något svagare, och även om den ekonomiska tillväxten väntas fart under hösten väntas det inte påverka arbetsmarknaden lika mycket eftersom företagen i hög grad väntas kunna öka produktionen utan nyanställningar. Sysselsättningen väntas inte nå tillbaka till nivåerna före pandemin förrän under 2022.

Hon sade att prognososäkerheten är ovanligt stor, och den ”uppenbart största risken” är om vaccineringarna försenas.

Magdalena Andersson säger också att svensk ekonomi står stark i jämförelse med många andra länder.

– Men även Sverige har ett tufft läge på arbetsmarknaden. Regeringens krisåtgärder har räddat många jobb men jag har också varit tydlig med att inget land kan rädda alla jobb när krisen slår till. Nu ska vi använda styrkan i svensk ekonomi för genomföra en kraftfull grön ekonomisk återstart och så att alla kan vara med och jobba Sverige ur krisen, säger finansministern.

TV: Hon är mäktigast i näringslivet