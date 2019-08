Tidigare tjänstemän inom politiken ses som sårbara måltavlor då de ofta är på jakt efter nytt jobb efter att ha lämnat en regering och politiken. Samtidigt sitter de på information som andra länder kan vilja komma åt.

Tjänstemän inom Obamaadministration och den danska regeringen berättar för New York Times om hur de har blivit kontaktade av Kina genom Linkedin. Genom fejkade profiler tar de kontakt och erbjuder någon form av tjänst – och inte sällan utlovas en bra ersättning. Enligt New York Times kan det ibland röra sig om hjälp till ett researcharbete. I andra fall handlar det om konsultuppdrag eller att tala under en konferens.

På så sätt etableras kontakten, skriver tidningen.

– Vi har sett Kinas underrättelsetjänster göra detta i stor skala, säger William R. Evanina, chef för Nationella underrättelsetjänsten och säkerhetscenter i USA.

– I stället för att skicka en spion till USA för att träffa en specifik person så är det lättare att sitta bakom en skärm och skicka tusentals förfrågan med en fejkad profil, fortsätter han.

Spion dömdes till 20 års fängelse

645 miljoner människor använder sig i dag av Linkedin och det är inte ovanligt att jobberbjudande kommer från främlingar. Därför ses också karriärnätverket som en bra plats för spioner att rekrytera nya samarbetspartners. Och det är inte bara politiker som spionerna riktar in sig på.

– Människor i den privata sektorn och inom akademiska yrken blir också kontaktade på samma sätt, säger William R. Evanina till tidningen.

Kevin Patrick Mallory, som tidigare arbetade för CIA, blev kontaktad via Linkedin av en person som utgav sig för att vara från en tankesmedja. I stället rörde det sig om spioneri – och amerikanen nappade på erbjudandet. I maj dömdes han till 20 års fängelse för spioneri för Kinas räkning.

Sedan tidigare har tyska myndigheter gått ut med en varning om att falska konton används på Linkedin för att kontakta tusentals tyska politiker och diplomater. I en intervju med SvD sade Säpo-chefen Klas Friberg att även svenskar blivit utsatta via sociala medier.

Linkedin säger i ett uttalande till New York Times att de kontinuerligt arbetar med att identifiera och radera fejkade konton.