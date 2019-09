Läckbergs PR-drottning levererar kanonresultat

Christina Saliba, som tidigare skötte PR åt prins Carl Philip och prinsessan Sofia, visar ett starkt resultat i årsredovisningen för 2018.

Intäkterna för Salibas bolag Her Group AB var då 14,9 miljoner kronor, vilket betyder att omsättningen ökade med drygt 8,5 miljoner kronor mellan 2017 och 2018.

Samtidigt ökade bolagets kostnader med närmare sju miljoner kronor, vilket drar ned resultatet. Det beror bland annat på att personalkostnaderna steg med 3,9 miljoner kronor.

Grundade investmentbolag med Läckberg

Saliba kunde ändå ta ut 1 380 000 kronor i utdelning. Det egna kapitalet i bolaget uppgick vid slutet av 2018 till 5 384 000 kronor.

Den 44-åriga Libanonfödda företagsledare har gjort en stark karriär i PR-branschen. Tillsammans med väninnan Camilla Läckberg grundade hon även bolaget Invest in her som ska vara ”ett investmentbolag för ökad jämställdhet i näringslivet”.

Christina Saliba och Lina Hellqvist jobbar ihop i Invest in her. Foto: OLLE SPORRONG

– Både Christina och jag har i dag ett utrymme där vi kan påverka samhället. Men det har krävt hårt jobb att ta oss hit, och dörrar har varit stängda enbart därför att vi är kvinnor. Ytterst handlar det om att vi vill att våra döttrar och våra söner ska ha samma förutsättningar och möjligheter, oavsett kön, förklarade Camilla Läckberg i samband med lanseringen av bolaget.

Även om Christina Saliba inte sköter PR åt prinsparet längre, finns det fortfarande en tydlig koppling.

Prinsessans storasyster blev delägare

Prinsessan Sofias Storasyster Lina Hellqvist, 36, började nyligen jobba med Saliba och gick in som delägare i bolaget Invest in her tillsammans med de två grundarna.

– Lina delar våra värderingar och kompletterar mig och Camilla med sin mångåriga erfarenhet inom hållbarhetsfrågor, affärsmannaskap och insamlingsverksamhet, kommenterade Christina Saliba i ett pressmeddelande

