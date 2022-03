Krigsoro på marknaden – börsen öppnar nedåt

OMXS-index var efter en halvtimmes handel ned med 4,1 procent, men återhämtade sig något och ligger klockan 9.45 på minus 3,8 procent.

Sedan årsskiftet har därmed OMXS-index tappat en fjärdedel av sitt värde.

Bland de mest omsatta aktierna i OMXS30-index är det bara gruvkoncernen Boliden som stiger, med ett lyft på 2,8 procent.

Aktier med exponering mot olja och försvar går också starkt. Lundin Energy med nästan 5 procent, medan Saab stiger 8,6 procent.

För indextungviktare som klädkedjan H&M och lastbilstillverkaren AB Volvo faller aktiekurserna med nästan 8,5 respektive 6,7 procent.

Biltillverkaren Volvo Cars aktie faller nästan 4 procent till lite drygt 53 kronor, vilket innebär att hela börsuppgången sedan börsintroduktionen i princip är utraderad.

Helgens besked att USA vill se ett embargo mot rysk olja i nästa runda sanktioner mot Vladimir Putins Ryssland, till följd av invasionen av Ukraina, gör stort avtryck på marknaden.

Råoljan lyfter

Världsmarknadspriset på råolja lyfter med 8 procent till 127:50 dollar per fat efter att under nattens handel varit uppe över 139 dollar per fat som högst.

Priset på naturgas på råvarubörsen i Amsterdam rusar samtidigt uppåt med 74 procent till en ny historisk rekordnivå på 335 euro per megawattimme.

På valutamarknaden lyfter dollarn till 9:99 kronor, vilket innebär den svagaste kronkursen sedan 2002. Kronan faller även mot euron.

På räntemarknaden pressas räntorna på statspapper nedåt, då efterfrågan på säkra tillgångar ökar i orosvågen. Det gäller särskilt amerikanska statspapper, men de svenska räntorna hänger med nedåt.

Bitcoin faller

Räntan på en tioårig svensk statsobligation är nere på 0,42 procent, vilket kan jämföras med 0,71 procent dagarna före det att ryska styrkor gick till attack in i Ukraina den 24 februari.

På kryptomarknaden faller bitcoin med drygt 2 procent till omkring 38 000 dollar, vilket kan jämföras med de historiska topparna nära 68 000 dollar så sent som i november i fjol.

Det är även skakigt på råvarumarknaden, där man nu positionerar sig för uteblivna leveranser av spannmål och olika metaller från Ryssland och Ukraina.

