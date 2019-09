Vings besked till resenärerna: vi vet inte om vi kan flyga i morgon

Vings egen information till berörda resenärer och försvarstal riktad till ilskna kunder las ut i en uppdaterad version klockan 17.00 på bolagets hemsida.

Företaget har trots ovissheten inför morgonen inte velat avblåsa flighterna oavsett om bolaget kan fortsätta med sina flygningar eller inte.

– Vi jobbar intensivt med att få igång driften. Än så längre har vi inget besked, säger Vings informationschef Fredrik Henriksson.

Resenärer som hoppas på besked om de kan åka i morgon får alltså fortsätta att sväva i ovisshet. Bolaget vet helt enkelt inte om de kan börja flyga igen med de 13 flygplan som ingår i den skandinaviska flottan. Eller om de måste bli kvar på marken som under måndagen.

Ovisst för personalen

Den flygande personalen är schemalagda som om de ska flya under tisdagen. Bland personalen var tongångarna dock inte direkt uppåt.

– Det ser ganska mörkt ut, sa Johan Wångklev, ordförande i Unionens kabinklubb på flygbolaget till Dagens Nyheter.

Enligt Johan Wångklev jobbar omkring 300 piloter i Thomas Cook Scandinavia och ytterligare 600 kabinanställda, varav 250 är svenskar.

De 13 skandinaviska flygplanen är inte berörda på samma sätt som moderbolagets plan i Storbritannien. Men frågetecknen kring planen fanns fortfarande kvar vid 18-tiden.

– Det är väldigt ovisst. Vi hoppas kunna lösa vår situation och få loss våra flygplan för att kunna fortsätta operera. Men jag tror det är rätt många hinder. Vi har en del band till huvudbolaget som måste lösas innan vi kan komma på fötter, sa Johan Wångklev till Dagens Nyheter.

På Swedavias flygplatser handlade det om 5 avgående flyg under måndagen som ställdes in.Två avgångar från Göteborg Landvetter Airport, ett på Stockholm Arlanda Airport, ett på Malmö Airport och ett på Visby Airport. Övriga Swedavia flygplatser var inte berörda.

I morgon finns två avgångar uppsatta från Arlanda, den första redan klockan 07.15 till Palma. Från Göteborg en avgång till Palma klockan 07.00.

Kring 1 500 resenärer blev kvar på marken när de skulle hem under dagen. En mindre del av dessa blev ombokade till andra flygbolag. Men de flesta kom inte med, det gäller främst resenärer som skulle hem från Cypern och Skiathos i Grekland.

Samtidigt meddelar Ving att all försäljning av resor stoppas till vidare.

I Storbritannien där Thomas Cook inte kan flyga längre på grund av konkursen sätter myndigheterna in specialchartrade plan för att få hem närmare 160 000 strandsatta engelsmän.

Vings eget meddelande till sina resenärer

Information angående Thomas Cooks konkursansökan

Vinggruppen i de nordiska länderna arbetar nu intensivt för att informera alla berörda parter kring Thomas Cook Groups konkurs. Vi informerar de som ska resa de närmaste dagarna så snart vi vet mer. De som kommer att resa vid ett senare tillfälle kommer också att få information, men vi prioriterar att lösa situationen för dem som är på plats på destinationerna och de som har en tidig avresa först. Webbplatsen kommer att uppdateras med ny information så snart den är tillgänglig.

Med anledning av den uppkomna situationen har vi tillsvidare stoppat vår försäljning av resor. Vi återkommer med information om detta så snart som möjligt.

Frågor och svar

Vad har hänt?

Vings ägare Thomas Cook Group ansökte tidigt i morse om konkurs, då den planerade rekapitaliseringen misslyckades. Thomas Cook Airlines, som flyger de flesta av Vinggruppens gäster i Norden, ägs av Thomas Cook Group. Som en följd av konkursen kommer därför resenärer att drabbas av inställda flyg under måndagen.

Har ni inte känt till detta tidigare?

Att Thomas Cook Group har befunnit sig i en komplex rekapitaliseringsprocess har varit känt en längre tid. Den information vi fått och hela tiden arbetat efter är att detta skulle lösa sig. Situationen har utvecklats snabbt de senaste dagarna och förhandlingar har pågått in i de sista. Trots detta har det visat sig omöjligt att fullfölja rekapitaliseringen och därför ansökte Thomas Cook Group om konkurs tidigt på morgonen måndagen den 23 september.

Hur påverkas din resa?

Konkursen innebär tills vidare att Vinggruppens flygbolag Thomas Cook Airlines Scandinavia är förhindrat att genomföra några flygningar. Flygbolagets ledning i Norden har därför beslutat att ställa in alla flygresor under måndagen.

Gäller de vanliga villkoren i paketreselagen om mitt flyg ställs in?

Ja, om vi ställer in resor och inte kan erbjuda alternativa lösningar betalas hela resans pris tillbaka enligt paketreselagen.

Vilka andra regler gäller?

Normala av- och ombokningsregler gäller.

Fortsätter resegarantin att gälla, eller måste ni ansöka på nytt?

Resegarantin gäller. Den är utfärdad per juridisk enhet och per land, och påverkas inte av Thomas Cook Groups konkurs.

Jag försöker betala min resa, men utan att lyckas. Varför?

På grund av omständigheterna kan vi just nu inte ta emot några betalningar.

Vad händer med gäster som befinner sig på ett resmål?

Vårt fokus ligger i första hand på att hjälpa och ta hand om drabbade kunder. Vi räknar med att ha mer information under dagen, men har just nu inte alla svar på hur Thomas Cook Groups konkurs kommer att påverka oss.

Vilka resenärer påverkas?

Konkursen innebär tills vidare att Vinggruppens flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, är förhindrat att genomföra några flygningar. Ledningen för flygbolaget i Norden har därför beslutat ställa in alla flyg under måndagen. Samtidigt utvärderas all övrig chartertrafik som ett resultat av Thomas Cook Groups konkurs.

Kunder som bokat en resa med reguljärflyg kan påverkas. Flygresan kommer genomföras som planerat, men hotellen kan komma att neka bokningen eller be om betalning på plats.

