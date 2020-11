Inför julhandeln uppmanar regeringen och Folkhälsomyndigheten till att undvika trängsel. Därför väntas onlineköpen öka framför – och det har bedragarna tagit fasta på.

– De är duktiga på att följa med i vad som rekommenderas och anpassa sin verksamhet efter det, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Falska Postnord-utskick ökar

I september och oktober fick polisen in mellan 230 och 250 anmälningar om falska utskick från Postnord. Under perioden 1-18 november fick man in nästan 400.

– Det är en ganska stor ökning. Det rör både försök och fullbordade bedrägerier, säger Lotta Mauritzson.

Det förekommer både falska sms och falska mejl. I regel uppmanas du betala en avgift för att ditt paket ska kunna levereras.

Både polisen och Postnord varnar nu för bluffmejlen och bluff-sms:en.

Tips för att inte bli lurad

– Först och främst: har du beställt något på nätet? Kolla på hur Postnord agerar om man behöver betala en extra avgift och blir man osäker – kontakta Postnord. Tänk efter innan du klickar vidare: är det rimligt att jag ska göra så här? säger Lotta Mauritzson.

Postnord varnar för de falska utskicken på sin hemsida. Företaget skriver:

”Klicka inte på länkar om du är osäker på var de leder.”

Och:

”Kontrollera noga vem som är avsändare och om du är tveksam, radera utan att klicka på några länkar.”

Postnord betonar att sms som hänvisar till postnord.everydayplace.com inte kommer från Postnord, och att mejl har postnord.com som avsändare – inte postnord.se.

Företaget varnar även för bluffannonser på Facebook, där det ser ut som att mobiltelefoner lottas ut.

Så unviker du att bli lurad Kontrollera noga vem som är avsändare. Om du är tveksam: utgå från att det är en bluff. Klicka inte på länkar om du är osäker på vart de leder. Radera meddelandet direkt och öppna inte några bilagor. Tänk kritiskt och använd sunt förnuft. Om Postnords logga saknas eller inte ser ut som vanligt, eller om texten innehåller stavfel kan det vara en bluff. Lämna aldrig ut lösenord, bankkortsnummer eller bankid-koder till någon. Om du misstänker att du blivit lurad ska du agera direkt. Kontakta Postnord, spärra ditt bankkort, byt lösenord och kontakta polisen. Svara inte på bluffmejlet eller bluff-sms:et. Källa: Postnord Visa mer Visa mindre