Trängselskatten kan pausas i Stockholm och Göteborg

Den tidigare S-ministern Leif Pagrotsky propagerar för ett snabbstopp av trängselskatten, ett stopp som han anser skulle förhindra att en smittad för smittan vidare i kollektivtrafiken.

” Stå inte packad som en sill i kollektivtrafiken. En person per plåtlåda är slösaktigt, men ensam i bilen smittar man ingen och riskerar inte att själv bli smittad och föra smittan vidare. Ta bort trängselskatten tills kampen mot corona är vunnen”, skrev Leif Pagrotsky nyligen på Expressens debattsida.

Leif Pagrotskys utspel kom innan Folkhälsomyndighetens senaste uppmaning till alla som reser med kollektivtrafiken.

Trängseln i kollektivtrafiken i Stockholm gör att det under vissa stunder är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd och skydda sig mot corona–viruset. Foto: Agnes Kesicka / Läsarbild

Vårdpersonalen tar egna bilar

Trängseln ombord på bussar, tåg och i tunnelbanan har fått Folkhälsomyndigheten att reagera med en direkt uppmaning till olika transportörer att begränsa antalet resenärer för att förhindra corona–smitta bland passagerarna.

Vårdpersonal i städerna har börjat ta den egna bilen för att inte bli smittad utan kunna genomföra sitt jobb med att ha hand om sjuka. Men i Göteborg och fram för allt i Stockholm kan det bli dyrbara resor med trängselskattens olika avgifter mellan kl 6 på morgonen och 18.29 vardagar.

I Göteborg finns det 36 betalstationer med maxbeloppet 60 kronor per dag.

Stockholm har 26 betalstationer med ett maxbelopp på 135 kronor per dag under högsäsongsperioden 1 mars–18 juni och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid med 105 kronor som högsta belopp per dag.

Transportstyrelsen, som administrerar verksamheten, har fått ta emot en mängd samtal där avgiften nu ifrågasätts på grund av corona–kaoset.

”Minska smittorisken”

I ett Facebook-inlägg skriver en kvinna i Göteborg:

”Jag tycker att vi borde kräva att Göteborgs kommun slopar p-avgift samt trängselskatt. Detta skulle minska antalet resenärer inom kollektivtrafiken och minska smittorisken. Det är dyrt att parkera en hel arbetsdag i Gbg samt betala trängselskatt”.

Men trängselskatten är en lag och det är i så fall riksdagen som måste ändra på det som nu gäller.

Betalstationerna i Stockholm och Göteborg drar tillsammans varje månad in cirka 200 miljoner kronor. Foto: Transportstyrelsen

Expressen har talat med flera ledamöter i riksdagens skatteutskott som inte för respektive partis talan och vill därför inte bli citerade med namn.

– Det är fullt möjligt att tillfälligt stoppa skatten och dessutom rimligt som läget är just nu. Sjukvårdspersonalen som kör med egna bilen för att inte bli smittad i kollektivtrafiken ska inte behöva bli straffad med trängselskatt, säger en utskottsledamot.

En annan pekar dock på förlorande skatteintäkter om trängselskatten skulle stoppas under en period.

Kan tänka sig att pausa trängselskatten

Niklas Wykman (M), andre vice ordförande i skatteutskottet är inte främmande för att försöka driva igenom ett tillfälligt stopp av trängselskatten.

– Det är inte uteslutet. Men man måste pröva det mot andra åtgärder som kan vara effektiva. Moderaterna har till exempel föreslagit att all sjukvårdspersonal ska få 5 000 kronor mer i månaden.

– Vi har inget principiellt emot att pausa trängselskatten. Det måste i så fall prövas mot andra åtgärder, vad som är mest effektivt, om det skulle var mer effektivt till exempel att ge motsvarande tillskott till kollektivtrafiken. Det är en avvägning som ligger utanför skatteutskottet ställningstagande var pengarna gör mest nytta.

Trängselskatten är idag en riktig kassako som bara i Stockholm drar in mer än 100 miljoner kronor per månad. I Göteborg ligger intäkterna på ungefär 80 miljoner i månaden. Det är pengar är avsedda för olika infrastrukturprojekt.

– Det skulle krävas statliga garantier och tillskott så att de viktiga infrastrukturutbyggnader som behövs i Stockholm inte stannar av. Trängselskatten finansierar ju infrastruktur i Stockholm. Innan man tar bort intäkterna för dessa projekt måste i så fall staten garantera att man skjuter till pengarna så att infrastrukturprojekten inte stannar av, säger Niklas Wykman (M), andre vice ordförande i skatteutskottet.

Riksdagens skatteutskott sammanträder först efter påsk. Sammanträdet ör utsatt till den 21 april.

– Ingenting kommer att ske innan dess, säger en ledamot i utskottet.