Telia har tidigare pressat upp priserna för de kunder som har sitt telefonabonnemang via kopparnätet. Så sent som i april höjde bolaget för flertalet kunder med fasta telefoner. Priset gick då upp med 124 kronor per månad för kunder med ett bas-abonnemang.

Bolaget försvarade den gången prishöjningen med att kunderna då också fick ringa hur mycket som helst både till fasta telefoner och mobiler utan att det kostade något extra förutom den fasta månadsavgiften.

– Det här är något som har efterfrågats av våra kunder sedan lång tid. Särskilt bland många äldre som hållit igen på ringandet eftersom man kanske har haft svårt att hålla koll på hur mycket man ringer, sa Inger Gunterberg på Telias presstjänst nät hon skulle försvara bolagets prishöjning.

Telias ADSL-kunder drabbas hårt

När Telia nu slår till med en ny prishöjning riktar man in sig på de kunder som har bredband till telefonjacket via kopparnätet, det så kallade fasta nätet.

100 000-tals kunder drabbas av Telias blixthöjning som träder i kraft 1 oktober. De berörda kunderna har informerats i dagarna via brev och kan säga upp sitt abonnemang.

Bredband med ADSL kopplas via telefonjacket.

Nya prislistan för ADSL

För vissa blir prishöjningen så hög som 960 kronor på ett år.

Bredband 10 med lägst kapacitet höjs från 409 kronor till 489 kronor per månad. Ny Årskostnad: 5 868 kronor.

Bredband 30 höjs från 439 kronor till 499 kronor per månad. Ny årskostnad: 5 988 kronor.

Bredband 60 höjs från 489 kronor till 549 kronor per månad. Ny årskostnad: 6 588 kronor.

Telias bredband via kopparnätet, ADSL, är inte alls lika snabbt som bredband via fiber. Många är dock hänvisade till en ADSL-lösning på grund av att de inte har tillgång till fiber eller att en mobil uppkoppling skulle bli för kostsam, alternativt att mottagningen är för dålig.

Antalet bredbandskunder via kopparnätet har ständigt gått nedåt. 2015 fanns det drygt 1,1 miljoner bredbandskunder via kopparnätet. Tre år senare hade antalet sjunkit till 624 000 kunder.

Telias kraftiga prishöjning på bredband med ADSL via telefonjacket kommuniceras med en trevlig skärgårdsbild. Du som kan välja alternativ till ADSL-uppkoppling bör säga upp ditt nuvarande bredbandsabonnemang. Foto: MIKAEL SJÖBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

På Telia försvarar man beslutet med att pengarna behövs till nya satsningar inom det digitala området.

– Vi jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra våra tjänster så att vi kan erbjuda våra kunder Sveriges bästa uppkoppling. Det innebär bland annat att vi måste justera våra priser, säger Magnus Limås på Telias presstjänst.

Höja priserna?

– Ja. Höja, ibland kan det gå åt andra hållet också. Men i detta fall är det en prisjustering uppåt.

Men varför måste ni höja priset?

– Det är för att vi hela tiden tiden investerar och utvecklar våra tjänster och ibland kan det resultera i att vi måste justera våra priser.

Men får kunderna det något bättre av att ni höjer priset?

– I detta fall handlar det om en prisskillnad på mellan 60 och 80 kronor.

Du behöver dock inte sitta still och ta emot det nya höjda priset. Om du inte accepterar Telias prishöjning har du rätt att säga upp ditt bredbandsabonnemang. Det upphör då från den dag det nya priset träder i kraft, det vill säga 1 oktober 2019. Har du bindningstid gör du uppsägningen senast dagen innan den löper ut. Enklast är att ringa in på Telias kundnummer 90 200.

När det gäller bredband via fiber och mobilt bredband sker inga prisändringar.

FOTNOT: Bredband via telefonjacket. De två vanligaste är ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) och VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line).

LÄS MER: Spotify planerar prishöjning