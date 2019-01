Sedan 28 augusti i fjol har bolaget bakom Best of brands varit under rekonstruktion.

Nu meddelar man i ett brev till Södertörns tingsrätt att man misslyckats med att vända den negativa utvecklingen.

Enligt Market kan man inte längre betala sina skulder.

Därför beslutade ledningen att rekonstruktionen ska avbrytas och bolaget sättas i konkurs.

Under krisplanen stängde fem butiker och personalstyrkan minskades.

Det finns i dag tre Best of brands-butiker kvar – i Sickla utanför Stockholm, vid Atollen i Jönköping och Kompassen i Göteborg.

LÄS MER: Mångmiljonskuld för modekedjan Best of Brands

LÄS MER: Leksaksjätten bakom Toys R Us går i konkurs

LÄS MER: De räddar konkursade svenska klädmärket

LÄS MER: Flera av Picards butiker tvingas att stänga ner

LÄS MER: Klassiska klädkedjan ger upp – lämnar landet

LÄS MER: Boomerangs konkurs – skulder på 32 miljoner